《與神同行：最終審判》彩蛋揭穿驚人秘密！

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）年度最強檔韓片《與神同行：最終審判》，將在8月8日盛大上映。《與神同行》首集在全台創下近4.9億票房、超過250萬觀影人次的傲人成績，續集更刷新了南韓本土電影最高預售紀錄！距離暑假強檔韓片《與神同行：最終審判》台灣上映時間還剩7天，在此就揭露些小亮點，讓引頸期盼的影迷們稍稍望梅止渴吧：

劇情以地獄、輪迴為主軸，加上刺激的聲光效果、特效大場面的科幻電影一點也不稀奇，且過往的地獄劇情電影，大多顯得嚴肅又帶點冰冷肅殺之氣，但《與神同行》首集成功點就在劇情淺顯易懂但不枯燥、富有層次感與幽默，核心元素雖是「親情」，卻不會讓人有種灑狗血、過於誇張的感覺。除此之外，藉由地獄審判過程傳達自我反省、尋求原諒和寬恕他人的價值觀。

首集彩蛋才現身的「家神」馬東石在續集裡扮演舉足輕重的角色，演出相當幽默討喜，盡忠職守保護家中老與小外，更揭開三位陰間使者江林（河正宇飾演）、解怨脈（朱智勛飾演）、德春（金香起飾演）的前世恩怨。

此外，首集和續集戲份不多但印象深刻的「閻羅王」（李政宰飾演）則在續集結尾驚爆令人傻眼的祕密，所以提醒影迷們一定要堅持到最後，別因尿急先跑囉。

導演金容華將率領主要演員將於本週日（8/5）傍晚17:00於台北市政府市民廣場舉辦的超大型「紅毯見面會」，導演金容華也將在下週二（8/7）上午11:00在「台北文創大樓」舉辦「台韓電影經驗交流：與神同行之旅」導演講座，並將與台灣金牌監製葉如芬展開一場精采的深度對談，一窺電影製程並探討台韓影視圈的變局與展望，報名請見活動頁面。