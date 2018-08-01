中華電信獨家開賣Sony旗艦新機月付千元帶回家

中華電信今(1)日宣布怪獸級攝影手機Sony Xperia XZ2 Premium的獨家「今夏我最照」購機優惠專案。自即日起至107年9月30日止，搭配新精選購機方案，月付699元，合約期間24個月，可享行動上網吃到飽、最大網內免費講，前6個月再加碼贈送每月666元國內通信費，Sony Xperia XZ2 Premium只要24,000元。刷中國信託、國泰世華、台新銀行等指定銀行信用卡，最高再享24期分期零利率優惠，亦即只要月付1,000元，手機即可輕鬆帶回家，並享精采Hami包前三個月免月租優惠。此外，自即日起至107年8月31日前，加碼再送配件商品抵用券1,000元(數量有限，送完為止)。買Sony Xperia XZ2 Premium旗艦新機，首選中華電信！
Sony Xperia XZ2 Premium首度搭載Motion Eye Dual雙鏡頭相機與AUBE即時影像處理晶片，帶來世界最高感光ISO 12800的手機錄影功能與ISO 51200的拍照功能，即使在低光源的情況下，也能拍攝出無雜訊的清晰影像，更為全球首款搭載4K HDR錄影功能與4K HDR螢幕的手機！此外，Xperia XZ2 Premium配備Qualcomm S845八核心處理器，支援LTE Cat.18，具備256QAM、4X4 MIMO，搭配中華電信涵蓋最廣、基地台最多、頻寬最大的優勢，將提供索粉最優質的語音與行動網路服務，真正享受極致娛樂。