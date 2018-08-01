中華電信獨家開賣Sony旗艦新機月付千元帶回家

中華電信今(1)日宣布怪獸級攝影手機Sony Xperia XZ2 Premium的獨家「今夏我最照」購機優惠專案。 自即日起至107年9月30日止，搭配新精選購機方案， 月付699元，合約期間24個月，可享行動上網吃到飽、 最大網內免費講，前6個月再加碼贈送每月666元國內通信費， Sony Xperia XZ2 Premium只要24,000元。刷中國信託、國泰世華、 台新銀行等指定銀行信用卡，最高再享24期分期零利率優惠， 亦即只要月付1,000元，手機即可輕鬆帶回家， 並享精采Hami包前三個月免月租優惠。此外， 自即日起至107年8月31日前，加碼再送配件商品抵用券1, 000元(數量有限，送完為止)。買Sony Xperia XZ2 Premium旗艦新機，首選中華電信！

Sony Xperia XZ2 Premium首度搭載Motion Eye Dual雙鏡頭相機與AUBE即時影像處理晶片， 帶來世界最高感光ISO 12800的手機錄影功能與ISO 51200的拍照功能，即使在低光源的情況下， 也能拍攝出無雜訊的清晰影像，更為全球首款搭載4K HDR錄影功能與4K HDR螢幕的手機！此外，Xperia XZ2 Premium配備Qualcomm S845八核心處理器，支援LTE Cat.18，具備256QAM、4X4 MIMO，搭配中華電信涵蓋最廣、基地台最多、頻寬最大的優勢， 將提供索粉最優質的語音與行動網路服務，真正享受極致娛樂。