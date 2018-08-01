市長期勉校長：展現高度視野、持續為新北教育領航

新北市107學年度市立高中職暨國民中小學及幼兒園新卸任校(園)長交接典禮於今(1)日舉行，共有103位學校校長及8位幼兒園園長出席典禮，包括退休校園長10名、連任校園長54名、調任校園長33名、新任校長14名。各界前來觀禮的家人朋友及學校人員，對於校長及園長們都獻上誠摯的祝福與鼓勵，典禮簡單隆重，氣氛溫馨感恩。

市長朱立倫為感謝退休校長們，在7月27日辦理感恩晚宴，並播放為校長製作的回顧影片，包含豐富的校園點滴及學校同仁的感謝回饋，傳達依依不捨的教育情感。更於今日交接典禮上，特別感謝退休校長們長期奉獻教育志業，數十年如一日的春風化雨，致贈「萬芳爭菲、合歡同慶」紀念陶盤，希望他們發揮「退而不休、風華再現」的精神，繼續傳承多年累積的寶貴經驗，承襲指導本市教育的思維與創新，使新北教育持續精緻卓越、成長前進，並祝福校長退休生活精采多元、順心如意。

此外，市長也期勉留任原校及調任的校長們，能繼續堅持教育初衷，創新校務發展，讓學校成為與社區共好共榮的教育共同體；同時鼓勵新任校長們，以經營一所優質學校為己任，最謙卑的心向前輩校園長們求教請益，傳承教育熱忱，帶領學校邁向高峰。

典禮中由退休校長代表吳昌期校長，交棒傳承給新任校長代表黃美娟校長，期盼新任校長發揮領航者的角色，站在教育發展的制高點，帶領全校同仁齊心協力，共同為實現新北教育願景努力奮鬥。

今年從江翠國小榮退的吳昌期校長致詞時分享，擔任校長要發揮帶頭示範的功能，提醒教師以「專業」贏得家長與社會的敬重，以往為善不欲人知、關在象牙塔裡辦教育的想法，己經不合時宜，必需隨時追求創新、績效與進步。更期許新任校長「把教育孩子的工作當志業；把經營學校工作當事業」，校務經營需以「以孩子的未來發展」為最優先考量。

教育局表示，今年（107學年度）新任、調任、連任及退休校園長共有111位：包括新任校園長14名（含高中2名、國中3名、國小7名、幼兒園2名）、調任校園長33名（含高中2名、國中5名、國小24名、幼兒園2名）、連任校園長54名（含高中7名、國中14名、國小32名、幼兒園1名）以及退休校園長10人（含高中1名、國中3名、國小3名、幼兒園3名）。

新北市107學年度新卸任校(園)長交接典禮-朱市長見證新卸任校長傳承。（照片由新北市政府提供）