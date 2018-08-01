富邦證券理財悍將送好禮　定期定額打造夢想金！

富邦30周年，為了感謝客戶長期支持，除了目前熱烈開跑中的「 富邦30 豪禮大放送」外，此次針對投資定期定額ETF的新戶及舊戶， 特別推出「理財悍將送好禮 定期定額打造夢想金」的客戶回饋活動，只要符合活動資格即可獲得 300元或600元的超商虛擬商品卡， 虛擬商品卡可分次消費且無使用期限，贈品數量有限，先搶先贏！

對於忙碌的小資族群而言，在時間與金錢都有限的情況下， 可以選擇富邦證券『理財悍將』機器人服務，由『理財悍將』 根據投資人自身的投資經驗、風險承受度、 家庭狀況及理財目標需求，透過AI智能演算， 為投資人量身打造合適的投資組合；現在體驗『理財悍將』 機器人服務，完全沒有資格限制，只要投資人有興趣就可以來參加， 免費取得專屬的投資組合。

更棒的是，即日起至2018年12月31日止，只要首次透過『 理財悍將』機器人完成定期定額ETF扣款， 並自扣款日起一個月內扣款達3,000元者， 即可獲得超商虛擬商品卡300元，限量3,000份，還等什麼？ 心動就讓富邦「理財悍將」來幫助投資人踏出投資理財的第一步。

此外，富邦證券考量到欲投資定期定額ETF， 卻尚未開立證券戶的投資人，推出全新開發的『線上快速開戶』 系統，不僅不用出門即可體驗e指開戶的快速服務， 還可享有一機在手投資無受限的有感體驗；另外，為鼓勵投資定期定 額ETF的新戶，投資人只要於2018年12月31日前， 首次透過富邦證券線上開戶系統完成開戶，並在兩個月內扣款超過6 ,000元者，將可獲得600元夢想金 (超商虛擬商品卡600元，限量3,000份)；加入富邦證券， 定期定額投資就是這麼簡單，挑選ETF商品、快速開戶、 輕鬆投資就是富邦證券為投資人提供的懶人理財方程式。

詳細活動規則請參考網頁https://www.fbs. com.tw/news017.html