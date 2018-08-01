富邦證券理財悍將送好禮　定期定額打造夢想金！

富邦30周年，為了感謝客戶長期支持，除了目前熱烈開跑中的「富邦30 豪禮大放送」外，此次針對投資定期定額ETF的新戶及舊戶，特別推出「理財悍將送好禮 定期定額打造夢想金」的客戶回饋活動，只要符合活動資格即可獲得300元或600元的超商虛擬商品卡，虛擬商品卡可分次消費且無使用期限，贈品數量有限，先搶先贏！
對於忙碌的小資族群而言，在時間與金錢都有限的情況下，可以選擇富邦證券『理財悍將』機器人服務，由『理財悍將』根據投資人自身的投資經驗、風險承受度、家庭狀況及理財目標需求，透過AI智能演算，為投資人量身打造合適的投資組合；現在體驗『理財悍將』機器人服務，完全沒有資格限制，只要投資人有興趣就可以來參加，免費取得專屬的投資組合。
更棒的是，即日起至2018年12月31日止，只要首次透過『理財悍將』機器人完成定期定額ETF扣款，並自扣款日起一個月內扣款達3,000元者，即可獲得超商虛擬商品卡300元，限量3,000份，還等什麼？心動就讓富邦「理財悍將」來幫助投資人踏出投資理財的第一步。
此外，富邦證券考量到欲投資定期定額ETF，卻尚未開立證券戶的投資人，推出全新開發的『線上快速開戶』系統，不僅不用出門即可體驗e指開戶的快速服務，還可享有一機在手投資無受限的有感體驗；另外，為鼓勵投資定期定額ETF的新戶，投資人只要於2018年12月31日前，首次透過富邦證券線上開戶系統完成開戶，並在兩個月內扣款超過6,000元者，將可獲得600元夢想金 (超商虛擬商品卡600元，限量3,000份)；加入富邦證券，定期定額投資就是這麼簡單，挑選ETF商品、快速開戶、輕鬆投資就是富邦證券為投資人提供的懶人理財方程式。
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