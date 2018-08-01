神秘北戴河會議前夕　中共將領頻繁調動

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）港媒日前估計，中共一年一度的北戴河會議，將於8月初登場。文章分析，習近平剛結束外訪回到北京，按慣例中共政治局將會先召開會議，對國內外大事定調、拍板，此後北戴河會議才會登場。

大紀元報導，北戴河會議前，北京當局密集調整陸軍、海軍、空軍、火箭軍四大兵種將領，至少有50人晉升中將、少將或專業技術少將。

其中，新任中將、火箭軍副司令員禹光，在其主掌《解放軍報》期間，曾頻頻發文，討伐中共中央軍委前副主席徐才厚等。

北戴河會議前 ，中共內部各種傳言、謠言不斷，網路還曾流傳有中共政治元老聯名發難等。有分析認為，這些現象顯示中共內部出現了問題，矛盾叢生。

儘管近年來，北戴河會議的政治色彩逐漸淡化，但在中共黑箱政治的傳統下，明暗角力依然存在。

圖為習近平7月26日在南非約翰尼斯堡，出席金磚五國高峰會（BRICS）。美聯社

英媒BBC引述專家分析說，對北京當局而言，今年北戴河會議上最重大的事情就是美中貿易戰，以及由此引發的中國內外環境一系列的變化，這個問題是中共黨政要員和退休元老們難以迴避、不得不面對的。

中共「北戴河會議」，一向披著神秘色彩，彷彿每次會議都能左右中共的動向及中國的命運。事實上，以往的「北戴河會議」確實作出過重大決策，但近年來重要性有下降之勢。



圖為北京街頭。美聯社

中央社報導，像是與台灣密切相關的「八二三砲戰」，便是中共第一代領導人毛澤東在1958年「北戴河會議」上作成的決定。同一場會議中，毛澤東還決定發動「大躍進」，讓全中國陷入「人民公社」及「大煉鋼」狂潮。

儘管如此，不論是真正在北戴河舉行正式會議，還是一群中共現任及卸任高幹到北戴河避暑。「北戴河會議」仍被視為中共每年下半年政策走向的指標，還是不免成為外界一窺中共政情的管道之一。



北戴河位在河北省東部的渤海海濱，距山海關不遠，清朝末年就是外國人的避暑勝地，因此建有許多濱海別墅。

圖為2015年春節期間的廣西街頭。中央社

中共建政後，當地別墅私產全遭沒收，除一部份供工人年度療養外，其餘都被闢為高幹的避暑專區。如今雖也開放觀光，但高幹們的專區仍然存在。



1953年到1965年間，每年夏季，中共中央都會從北京移往北戴河辦公，高層領導人甚至能一人一棟闔家住進別墅裡，享受「一邊渡假、一邊工作」的特權。

正因如此，中共中央在北戴河辦公期間舉行的各類會議，被統稱為「北戴河會議」，與會成員則依會議名目及性質而異。



1966年7月「文化大革命」爆發，中共中央的北戴河夏季辦公被取消。直到1984年，中國政治氣氛趨緩、第二代領導人鄧小平權力穩固後，北戴河夏季辦公才恢復正常。在當地召開的會議，再度以「北戴河會議」成為中共夏季權力運作的統稱。



但在2003年夏季，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情爆發，以及新任總書記胡錦濤故示親民的考量下，中共中央又取消了北戴河夏季辦公，還下令「不得擅自去北戴河等避暑勝地」，且至今未再恢復。



左起依序為習近平、江澤民、胡錦濤（圖片來源: 中國網路）

儘管如此，每逢盛夏，中共現任及卸任高幹仍不脫往例，先後前往北戴河避暑，並舉行形式、名目、範圍不一的正式會議或非正式碰頭會，至今不變，只是不再公開。

但每年這樣的聚會，仍然被外界習慣性地統稱為「北戴河會議」。

歷史上，有幾次「北戴河會議」的確作出過重大決策。根據中央社報導，除了1958年會議後的「大躍進」及「八二三炮戰」外。1962年的會議，則讓「大躍進」失敗後一度降溫的階級鬥爭風氣再度升溫，進而為4年後的文革埋下伏筆。



改革開放後至今的「北戴河會議」，中共作出的決策已不再像毛澤東時代般地狂暴。像是1983年的會議便決定嚴厲打擊社會犯罪，死刑犯因此常在當眾遊街後被槍決。之後的會議則以人事、政策醞釀及職權分工居多，或是邀請專家藉休假之名接受諮詢，作為政策參考。



也因如此，近年來中共「北戴河會議」的重要性，被部份人士認為已逐漸下降。



中共總書記習近平上台後，北戴河會議被證實曾討論的議題，僅包括他與中國國務院總理李克強的分工、京津冀協同發展，以及2017年中共19大前醞釀的人事布局及政策制訂等。2015年，甚至還出現官媒宣稱「北戴河無會」的罕見情況。

圖為中國國務院總理李克強。（中央社檔案照片）