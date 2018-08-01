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東非吉布地陷中國債務陷阱　割地危機迫在眉睫

媒體報導，東非小國吉布地，很可能會成爲第二個斯里蘭卡。

By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/08/01 16:44
中國國家主席習近平(圖片來源：AP)

中國國家主席習近平(圖片來源：AP)

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導）相信讀者都還記得，我們多次報導斯里蘭卡，將港口割給中國的新聞。請點這裡回顧。這個新聞，震驚了相當多國家，但媒體報導，東非小國吉布地，很可能會成爲第二個斯里蘭卡。

美國《外交政策》報導，吉布地和斯里蘭卡一樣，都向中國借了自己還不清的貸款。報導指出，吉布地德負債，佔該國GDP的88%，而當中最大債主，就是中國。

報導指出，去（2017）年7月，吉布地和中國國企招商局港口，合作興建的多拉雷多工港口（Doraleh Multipurpose Port）才正式完工。報導提醒，該公司就是和斯里蘭卡，共同建設被中國割走的漢班托塔（Hambantota）港的公司。

吉布地多拉雷多工港口（Doraleh Multipurpose Port）（翻攝自吉布地港網站）

另外，根據《外交政策》，上個（7）月初，吉布地總統伊斯梅爾·奧馬爾·蓋雷（ Ismail Omar Guelleh），還宣佈將與中國興建自由貿易區，並強調這將為年輕人帶來工作機會，可見該國與中國關係，愈來愈緊密。

吉布地總統伊斯梅爾·奧馬爾·蓋雷（ Ismail Omar Guelleh）（翻攝自其推特）

報導介紹，美國目前最擔心的，是中國在吉布地部署的軍隊。根據報導，該軍事基地名為勒蒙尼爾基地（ Camp Lemonnier），美軍也有在該地駐守。報導回顧，去年美國外交官和高級軍事人員，就已對中國的軍力，感到擔憂，因爲吉布地位於曼德海峽，能控制全球石油命脈，戰略地位重要。

美國擔心，若吉布地債務情況持續惡化，則該國很可能選擇將勒蒙尼爾基地控制權，完全交給中國，以換取租金。

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