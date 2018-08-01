動物奇觀　巨梅花參的「解放」非真「解放」

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）有吃過海參的你，一定對其長象不陌生，但你有近看過其同類，「巨梅花參」嗎？日本一專門播放沿海海洋生物的生活紀實，上個月將「巨梅花參」的如廁畫面上傳YouTube頻道，短短一週就吸引逾10萬人來觀看，但這動物像是在「如廁」的畫面有啥好看的呢?先別誤會，來聽聽專家怎麼說。

綜合外電報導，上(7)月18日，SouthernIslanderDive，一個主要播放日本沿海的海洋生物的生活紀實頻道上傳了一隻「巨梅花參」(Thelenota anax)正在釋放為數不少的「廢棄物」的影片，但此解放並非真「解放」。

▲影片來源：SouthernIslanderDive

美國國立自然史博物館（Smithsonian National Museum of Natural History in Washington）的無脊椎動物學家Christopher Mah接受美國《生命科學》（Live Science）雜誌表示，這隻巨梅花參是分布在印度洋—太平洋海域。這種海參的身長可到61公分，寬到13公分，然而透過影片卻很難判定其大小。

Mah接著說，海參食用掉落到海底的有機物質，之後再將不可食用的沙排出(如上方影片所示)。海參所做的動作，具有類似蚯蚓的功能，亦就是大家所熟知的「生物擾動」（bioturbation）作用，從而提高沉積物的傳導水和氧的能力。