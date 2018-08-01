「癌中之王」胰臟癌不再可怕 新藥延長2倍存活期

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）雖然癌症醫學不斷進步，但胰臟癌仍然是預後最差的癌症之一，且患者在第一線治療失效後，經常面臨後繼無藥的困境，導致多數病人選擇『放棄治療』，因此被公認為「癌中之王」，媒體人傅達仁、民歌手梁弘志、飾演真假濟公的演員許過頭等皆是喪命於此。

胰臟深藏在胃的後方，不容易檢查而忽略異狀，使得胰臟癌發現時都已屬晚期，加上過去胰臟癌多年沒有新藥物問世，手術預後成效又差，5年存活率僅7%，所幸晚期胰腺癌治療終於有所突破！今（2018）年8月1日起，健保署核准胰腺癌新藥納入健保給付，提供國內患者「胰」線希望。

原本體重78公斤的孫女士，卻在短短三個月內暴瘦35公斤，原以為只是腸胃不適，檢查後才發現胰臟長了個乒乓球大小的腫瘤，開刀切除不到一年內就復發，且轉移到周邊的淋巴結。在接受胰臟癌新藥的恩慈治療計畫後兩個月，腫瘤就明顯獲得控制而縮小，至今已持續治療超過八個多月。

國家衛生研究院癌症研究所所長暨成大血液腫瘤科陳立宗教授提及，胰臟癌新藥ONIVYDE為全球第一個證實在晚期胰腺癌第一線化療失效後，可作為二線治療，成功延長患者整體存活期達6.1個月。特別在亞洲患者的族群中效果尤佳，新藥合併治療能提升患者整體存活期達8.87個月，延長超過兩倍的存活時間。

成大醫院外科部沈延盛教授呼籲患者，不要害怕就醫或自行宣布放棄治療，加上現在又有新的健保藥物治療，有經驗的醫療團隊會替患者爭取延長存活，並同時維持生活品質。