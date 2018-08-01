AI應用無極限！你的眼透露了你的個性 

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）有人說眼睛可看透一個人的靈魂，如今這說法可能不再是比喻！研究指出，科技竟能透過眼球轉動的方式，推斷一個人的個性。

澳洲南澳大學（University of South Australia）、福林德斯大學（Flinders University）、德國斯圖加特大學（University of Stuttgart）以及馬克斯普朗克資訊學研究所（Max Planck Institute for Informatics）科學家共同參與了這項研究，利用最先進的機器學習（machine learning）演算法，呈現個性與眼睛轉動之間的關聯。

研究人員對42名參與者進行眼動（eye movement）追蹤，檢視他們在大學校園附近從事日常活動時的眼球狀態，接著以問卷評估其性格。

結果顯示，人的眼動方式，會透露其是否善於社交、盡心盡責或對事物充滿好奇，原因在於該演算軟體能明確辨別5大性格特質中的4項，分別是情緒不穩定性（neuroticism）、外向性（extroversion）、親和性（agreeableness）以及盡責性（conscientiousness）。唯一不能辨別的是經驗開放性（openness to experience）。

研究人員Tobias Loetscher表示，這項發現可為社交訊號處理（social signal processing）與社交機器人學（social robotics）等新興領域提供重要參考，改善人類與機器互動模式，「研究數據有助研發更自然、更懂得解讀人類社交訊號的機器人與電腦。」

此外，由於本次眼動研究是追蹤一般人的日常活動，而非侷限於實驗室，意味結果更能貼近真實情況，在性格預測上更具可信度。