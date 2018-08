AI應用無極限！你的眼透露了你的個性 

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)有人說眼睛可看透一個人的靈魂,如今這說法可能不再是比喻!研究指出,科技竟能透過眼球轉動的方式,推斷一個人的個性。

澳洲南澳大學(University of South Australia)、福林德斯大學(Flinders University)、德國斯圖加特大學(University of Stuttgart)以及馬克斯普朗克資訊學研究所(Max Planck Institute for Informatics)科學家共同參與了這項研究,利用最先進的機器學習(machine learning)演算法,呈現個性與眼睛轉動之間的關聯。

研究人員對42名參與者進行眼動(eye movement)追蹤,檢視他們在大學校園附近從事日常活動時的眼球狀態,接著以問卷評估其性格。

結果顯示,人的眼動方式,會透露其是否善於社交、盡心盡責或對事物充滿好奇,原因在於該演算軟體能明確辨別5大性格特質中的4項,分別是情緒不穩定性(neuroticism)、外向性(extroversion)、親和性(agreeableness)以及盡責性(conscientiousness)。唯一不能辨別的是經驗開放性(openness to experience)。

研究人員Tobias Loetscher表示,這項發現可為社交訊號處理(social signal processing)與社交機器人學(social robotics)等新興領域提供重要參考,改善人類與機器互動模式,「研究數據有助研發更自然、更懂得解讀人類社交訊號的機器人與電腦。」

此外,由於本次眼動研究是追蹤一般人的日常活動,而非侷限於實驗室,意味結果更能貼近真實情況,在性格預測上更具可信度。