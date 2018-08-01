越南小心肝！國泰醫院海外展醫療成果

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）2018年越南台灣形象展(Taiwan Expo in Vietnam 2018)由台灣貿易中心主辦，已於7月26日至28日在胡志明市西貢會展中心展出，國泰綜合醫院依越南人口醫療需求，展出肝病治療及心血管疾病等相關項目，提供越南民眾諮詢及進一步的醫療幫助。

國泰醫院指出，越南人口超過9千萬，是東協國家中排名第6大的經濟體，近年隨著國民所得增加，健康意識逐漸抬頭，但整體醫療分配不均，當地肝炎盛行率、心血管疾病問題值得關注。

根據世界衛生組織（WHO）統計資料顯示，2012年越南主要致死疾病為心血管疾病，主要誘發原因為抽煙，高達4成5以上的男性有抽菸習慣。

因此，為期3天的2018年越南台灣形象展吸引到300人參觀國泰攤位，其展出成果為肝病治療、心血管疾病高階檢查、人工生殖醫學、高階健檢等項目，受到許多越南民眾關注。

許多參觀民眾向國泰詢問不孕症治療及健檢問題，且當他們了解台灣的醫療費用為新加坡及韓國的一半時，興趣更是倍增。目前台灣醫院相關單位，將針對已留個人資料的越南民眾提供客製化服務。



根據中央社報導，國泰醫院與越南共有6家簽約合作醫院，分屬於北越、中越、南越，累計訓練超過110名越南籍醫師至國泰代訓3個月。除合作代訓醫師，更曾3度前往越南講習及會診，醫療品質深受越南肯定。