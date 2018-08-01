「愛情」創意料理競賽倒數計時　報名要快

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）澎湖縣政府為推廣澎湖美食，規劃辦理2018澎湖創意料理競賽。藉由澎湖當地食材、透過參賽選手的創意與調理方式，製作出具有創意的澎湖美食，賦予澎湖在地食材與地方美食嶄新風貌。

此次競賽主題為『愛情』。澎湖著名景點《雙心石滬》，是許多戀人必拍必遊之地，由此衍生的「愛情島」意象，理所當然成為美食料理發展的主題。

澎湖以海為生的新鮮食材，透過料理及創意來表達愛情，愛情可能讓人經歷酸甜苦辣各種滋味；愛情有時炫目燦爛，有時也可以是平淡清新。

上圖為澎湖著名景點《雙心石滬》。圖片來源: 澎湖國家風景區管理處

透過澎湖當季食材以澎湖小管、澎湖絲瓜、花生、牡蠣、丁香魚、三目蟹、火龍果、南瓜，任選三種自由搭配入菜，以發想愛情為主題創意料理，二菜一湯品(甜湯或鍋物不限)，是此次競賽評比方式。

創意料理競賽分為以下2階段：

初賽：書面資料審查(提供食譜、製作說明及三道料理完成照片作為初賽評分依據)；

決賽：廚藝評比(現場製作初賽書面食譜，二菜一湯品)，評分標準詳情請參考競賽辦法。

台灣本島進入決賽之隊伍，將由辦理單位提供澎湖來回機票及住宿1晚。

初賽報名時間：至08月03日(五)17:00止。競賽總獎金六萬元，歡迎全國高中職及大專院校餐飲相關之在校學生、社會人士報名參加，每組成員1-2名為限。

詳細資訊請見2018澎湖創意料理競賽超連結

也歡迎大家來電索取報名資料02-2504-8694林小姐或澎湖逍遙遊網站https://tour.penghu.gov.tw/tw/index.aspx下載報名資料。

聯絡人：林麗卿

聯絡電話：06-9268543

傳真號碼：06-9264710

電子信箱：a5566@mail.penghu.gov.tw

以上均為澎湖當季食材 (圖片來源:2018澎湖創意料理競賽官網)