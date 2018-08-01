歐洲熱浪肆虐 北極出現32度高溫

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）歐洲熱浪不僅引發森林大火、造成多人喪失，亦導致作物銳減、魚群大量死亡。

德國部分地區出現攝氏39度高溫，而高溫紀錄40.3度恐怕這幾日就要突破。萊茵河與易北河不斷吸熱，連魚兒都難逃一死。漢堡市上周末就幫5公噸的死魚「收屍」，消防人員已開始為各地湖泊注入活水，以增加池中含氧量。

由於用來冷卻核電廠的河流變得過於溫暖，德國若干核電廠不得不開始降低產能。水位過低也導致運輸變得困難，德國東部奧德河因此全面禁止行船。

此外，高溫衝擊收成，農人叫苦連天。德國農會向政府求援10億歐元，以彌補今年熱浪造成的農損。德國今年穀物收成恐較去年少二至三成，馬鈴薯歉收，不僅使薯條變貴，連長度都會變短。

熱浪亦危害海洋生態，波蘭官方上周對波羅的海沿岸50餘處海灘下游泳禁令，因水溫升高使海中有毒細菌、藍藻激增，對人體健康造成威脅。

陸地動物也不能倖免。瑞士警犬甚至得穿上特製鞋子，以免在熾熱的地上行走時腳掌會燙傷。

綜觀歐洲，本月光是23日就有至少91人死於希臘野火，氣象單位更警告，西班牙及葡萄牙周三恐怕會出現45度高溫，並持續至周日。就連位處北極圈的挪威北部都出現罕見高溫32度，實在令人心底發寒。

瑞士民眾跳入湖中降溫（美聯社）