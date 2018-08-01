【快報】澎湖縣不歡迎濫權檢察官　林俊佑遭停職移送監院彈劾  

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）檢察官人事審議委員會今(1)日審核花蓮檢察官林俊佑的人事案，歷經4小時討論，委員咸認林俊佑6月間闖入幼稚園審訊幼童的行為違失重大，須付懲戒，決議送請監察院彈劾。此外在彈劾結果出來之前，應予停職，公文將以最速件送交法務部長蔡清祥簽核。

林俊佑自認女兒在幼稚園被同學欺負，6月間兩度帶著刑警侵入幼兒園「找兇手」，一名4歲女童因此嚇到尿失禁。花檢接到通報後，隨即立案調查，法務部長蔡清祥也指示「嚴懲」，全案於7月25日提起恐嚇等公訴。

自由報導，17名檢審委員從今(1)日早上10點討論下午2點，歷經冗長的4小時商討後，認為林俊佑言行影響檢察界甚鉅，決議先依法官法停職，並直接移送監察院彈劾，省去檢察官評鑑這道程序。

報導引述法務部政務次長陳明堂表示，檢審會決議出爐後，將以最速件交給蔡清祥簽核，而停職這段時間的薪水，則不會敘給全薪。

以下是稍早報導 （發稿時間14:35)

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）花蓮地檢署檢察官林俊佑因率刑警赴幼兒園「辦案」，讓幼童嚇到尿濕褲子，各界撻伐聲浪不斷。

今(1)日上午傳出林俊佑將被調職到澎湖地檢署，澎湖縣長陳光復直言，不歡迎林俊佑任職，也絕不贊成這項調動。

據報導，林俊佑今到檢察官人事審議委員會說明，審議委員會擬將他調至澎湖地檢署服務，每月可多領取離島加給7700元，但林俊佑並無意願，陳述完意見後隨即跳上計程車離去。

聯合最新報導指出，澎湖縣長陳光復已致電法務部長蔡清祥表達地方反對之意，要求法務部收回成命。法務部長蔡清祥表示此一調動尚未核定，會再參酌縣長的意見。

澎湖地檢署引述法務部表示，林俊佑檢察官調動澎湖地檢署一案，業已撤回，檢察官林俊佑仍留花蓮地檢署。

法務部長蔡清祥今(1)日中午表示，「這種檢察官到哪裡都不受歡迎」，林俊佑應該感到無地自容。蔡清祥呼籲所有檢察官以他為借鏡，謹言慎行，切勿犯錯。

澎湖縣長陳光復說，澎湖不是回收場，澎湖人更不是二等公民，對言行有爭議的檢察官，法務部有許多方式可以處理。將人調來澎湖，是消極作法，對澎湖人也不公平。縣政府反對此一調動，不歡迎林檢來澎湖就任。

蔡清祥則向縣長說明，林檢察官的調任，只是有人建議調往澎湖，但還沒定案，會再參酌縣長意見，審慎思考。

據報導，陳光復表示，聽到林俊佑要調去澎湖，今早接獲多通關心電話，並稱許多鄉親們都反對。陳光復認為，不該將有爭議的檢察官送往澎湖，增加他們的困擾，也會讓民眾產生疑慮，並稱「既然是有爭議的檢察官，就留在法務部做行政工作」。

另 一方面，自由引述消息人士報導，澎檢內部得知消息後，反彈甚大，質疑法務部選前把具有辦案能力的吳巡龍調最高檢察署辦事，卻把形象負面的林俊佑調來澎檢，根本是不想查賄。

據稱，法務部原本要把林俊佑調至業務繁重的桃園地檢署，幾經思量，擔心外界解讀為犯錯還可到直轄市服務，最後決定改調至人數較少的澎檢。