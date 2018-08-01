提升保育意識　黎巴嫩民眾見證200隻海龜寶寶奔向大海

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）都市化會帶來多大的影響，唯有生活在海洋與仰賴海灘的動物最知道。為了提醒與教育下一代保育海龜的重要性，還給牠們一個乾淨且清靜的環境，黎巴嫩非政府組織日前舉辦觀賞大批海龜寶寶奔向大海的活動。

綜合外電報導，總部位於中東國家黎巴嫩(Lebanon)的非政府組織「Orange House Project」於上(7)月29日率領十餘位大人與小孩到距離泰爾(Tyr)市南方15公里處的海邊，觀賞與陪伴200隻剛破殼而出的赤蠵龜(Caretta caretta)與綠蠵龜(Chelonia mydas)寶寶奔向大海的盛況。非政府組織的目的是要警醒黎巴嫩民眾，尤其是小孩「保護大自然的必要性」。

Orange House Project的創辦人Mona Khalil向《法新社》表示，為了維護海洋與其生態，「這是一種保育意識」。因為，很多黎巴嫩人不知道海龜會挖沙坑產蛋。

為了海龜的存續，Mona Khalil自2000年開始就負責管理「Al-Mansouri海龜海灘」。她回憶，有一段時間，她曾經照顧50個海龜巢約5,000至6,000顆海龜蛋，如今數量減半，2018年只剩23個海龜巢。

是什麼原因造成這場物種浩劫呢？據黎巴嫩交通部於2012年的報告顯示，佔地5百萬平方公尺的非法沿岸觀光建築是主因，亦是影響這個國家的自然資源的保育工作之一。

Khalil還說，對海龜而言，黎巴嫩沿岸藏著許多危險。

非政府組織指出，爆破捕魚、水泥入侵與觀光計畫等因素逐步地攻占各地海灘，是迫使海龜與其他野生動物不得不另覓安全之地。