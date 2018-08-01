(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)中國北戴河會議即將登場，雖然中媒一直對外宣稱，該會議已不具正式意義，但許多其他媒體仍猜測，好戲將在北戴河會議登場。例如日本《產經新聞》發現，北戴河幾乎不見習近平的名字。

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報導介紹，昨（31）日中國共産黨幹部專用的海灘附近道路，被封鎖將近3公里，供黨軍人士特別車輛通行，且附近也多著制服和便衣警察，《產經新聞》記者還遭相關人士跟蹤攝影，可見氣氛緊張。報導介紹居民説法，表示大概從上個（7）月中旬左右，中國政府就開始拉高警戒等級。

北戴河風景（翻攝自維基百科）

《產經新聞》介紹，北戴河地區，出現很多標語，但幾乎不見習近平大名及照片。

報導分析，美中貿易戰，是導致習近平開始收斂造神運動的原因。習近平從李克強手上，拿回經濟政策大權，並將對美事務，交給劉鶴處理，難逃政治責任。另外，中國拍攝的鼓催愛國意識電影，更是讓美國提高警覺。

習近平（左）和李克強（中央社）

另外，《產經新聞》還指出，中國共産黨宣傳部門，最近也出現一些不尋常變化，例如黨中央宣傳部副部長蔣建國，突然被解除國務院新聞辦公室主任一職，以及蔣建國上司王滬寧，近日從政治舞台上消失，很可能是爲了承擔宣傳失敗的責任。

王滬寧（中央社）

報導引述内部人士消息，在北戴河會議中，其實反對與美國進行貿易戰的，才是多數，因此習近平究竟可否用王滬寧和蔣建國，當自己的擋箭牌，可能還有待觀察。

【好戲上映】北戴河爲何不見習近平大名照片？