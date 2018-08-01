美國卡夫亨氏宣布　2025年全面使用環保包裝

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）美國食品公司卡夫亨氏（Kraft Heinz）於上(7)月31日宣布，2025年將全面使用100%可回收再使用或可分解的包裝，其目的就是要減少生態足跡 (ecological footprint)。

綜合外媒報導，早在去(2017)年，美國卡夫亨氏在「企業社會責任」(Corporate Social Responsibility, CSR)報告就以「Growing a better World」(建造一個更美好的世界)為其願景並表示，在接下來的7年裡，他們將和專家、組織與製造商合作以研發可替代的回收的包裝材質，以減少與減量包裝廢棄物。

美國卡夫亨氏執行長 Bernado Hees 表示，在回收包裝工作上，我們的工廠將面臨巨大挑戰，無論是在使用完後及一次性塑膠方面。

為了達成這個目標，卡夫亨氏已和國際環保包裝(Environmental Packaging International)合作，以尋找可替代的技術方案，無論是從包裝方面的諮詢、追蹤或其他專業服務。

他還說，即使我們無法得到所有答案，我們也應該為當前和下個世代，亦就是他們的家園，尋找更好的包裝解決方案並努力提高回收率。

據非政府組織表示，常見的食品包裝對環境有很大衝擊，如提煉自石油的塑膠、玻璃與鐵等材料，不易分解對環境不友善。許多食品製造商在面對來自各界的壓力時，都已陸續採取相關措施已減少、捨棄多餘的包裝，並改用可回收或生物可分解的包裝材質。