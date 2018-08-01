南島民族論壇開幕　蔡英文：嚴肅面對原民轉型正義

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 採訪報導）睽違十年的「南島民族論壇」今（1）日於圓山大飯店舉行盛大開幕式，總統蔡英文於在座擁有南島語族傳統的各國貴賓前，強調政府會持續推對臺灣原住民族轉型正義，並支持原住民族教育體系的發展。

8月1日為臺灣「原住民族日」，原住民族委員會選擇在今日重啟停辦多時的南島民族論壇，邀請吉里巴斯、馬紹爾群島、索羅門群島、紐西蘭、帛琉、菲律賓、馬來西亞、印尼、吐瓦魯、諾魯、關島，以及美國夏威夷共12個會員國參加，論壇為期兩天。

開幕式由邵族酋長帶領其餘臺灣15個原住民族代表為論壇祈福，隨後由舞團帶來原住民族傳統舞蹈，為活動揭開序幕。

▶︎ 原住民族團體1日在「2018南島民族論壇」開幕式表演傳統舞蹈（照片來源：中央社提供）

蔡總統致詞時表示，「政府每個部門都嚴肅面對原住民族歷史、原住民族轉型正義課題」，兩年前她以總統的身份向臺灣原住民族道歉，兩年以來，政府一項一項地實踐道歉時所做的承諾。

蔡總統舉例，總統府成立原住民族轉型正義委員會；行政院定期召開原住民族基本法推動會議，長期累積未能處理的問題，如今持續跟各族代表一同討論；立法院也已經通過《原住民族語言發展法》，賦予各民族語國家語言的地位；司法院則跟法律扶助基金會合作，建立具有文化敏感度的原民族法扶中心。

蔡總統接著表示，「我能體會四百年來原住民受到壓迫的心情，很難在兩年內完全平復，臺灣社會還有一部分人沒有充分了解轉型正義的意義，但改變正在發生，我們也會堅持做下去，更努力促進各族群和解。」

蔡總統也提及，完整實踐轉型正義的關鍵是教育，「我會請相關部會，用更大力道支持原住民族教育體系發展」，原住民族實驗學校正陸續成立，原住民族的孩子有權利在自己的文化中學習，獲得符合族人期待的完整教育，族人才能培育一代又一代，傳承語言、文化，並帶領原住民族走向未來的人才，這種多元文化教育模式，也能豐富臺灣社會對教育的想像。

最後，蔡總統表示，教育也是南島民族共同關切的議題，透過南島民族論壇這個平臺，南島民族的政府、部落及人民能因此有更多互相學習的機會，透過集體智慧及經驗展望未來，透過分工合作培育南島民族永續發展的人才，這是論壇能做到的事情。

而同樣出席論壇開幕式的友邦馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine），則是再次呼籲南島民族各國共同合作面對氣候變遷的問題。

海妮總統表示，氣候變遷在近幾年已經轉變成這個世代最迫切的問題，然而儘管科學研究證據確鑿，全球仍有一些國家領袖不願承認氣候變遷的事實。

海妮總統指出，「對於像馬紹爾群島這樣的海島國家來說，氣候變遷不僅是事實，更是攸關生死的議題。」

海妮總統認為，氣候之所以變遷，是因為現代人已經遺忘前人智慧，且背離過去祖先所採用的永續生活的方式，因此她也呼籲，希望透過南島民族論壇，共享南島民族歷史的各國領袖能相聚一起，延續前人智慧，共同面對氣候變遷的問題，並且開創一個更美好的未來。