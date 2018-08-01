「涼感衣」為何越穿越熱？！

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）天氣爆熱，很多人看到「涼感衣」廣告立刻眼睛一亮，花錢不手軟！不過真正穿上涼感衣之後，卻發現不但沒有涼感，還越穿越熱！

根據華視新聞報導，​有民眾投訴穿上涼感衣運動之後，越穿越熱！但文化大學紡織系教授王權泉指出，其實涼感衣的正確穿法是在冷氣房穿才能有涼爽效果。如果在大太陽底下趴趴走，只會導致反效果。

報導指出，涼感衣不會製冷，而是加了快速散熱導熱材質如礦石和玉石粉，涼感衣的熱平衡原理，在戶外會把高溫帶到身上，當然會悶。但若能掌握它「遇冷則冷」的特質，在陰涼的空間就可以不用開冷氣，或是調高空調溫度1～2度，節約能源。

原則上只要不是買到假貨，正確穿著涼感衣，還是能達到相對涼爽的效果。

另一方面，紡拓會為了能讓大眾一眼識別出具有涼感效果的衣物，2010年9月經由紡織產、官、學、研共同制訂瞬間涼感紡織品驗證規範FTTS-FA-019、由紡拓會執行驗證服務，提出了「Q-max」值，即產品檢測數值標準，以符合瞬間涼感紡織品（Cool Feeling Textiles）的功能(如下表)。

而所謂「Q-max」值，係指模擬人體接觸織物時，皮膚瞬間熱量流失的最大值，也就是是織物在一定時間內能帶走的熱流量，單位以每平方公分之Watt(瓦) （W/cm2）表示，帶走的熱越多，Q-max值越大。

資料來源: https://tft.ttfapproved.org.tw/introduction/ftts.asp?qtype=FTTS-FA-019