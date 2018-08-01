台科大攜手新南向國家　「酷點校園」咖啡產學合作

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣科技大學於今(2018)年暑假期間舉行新南向暑期創業團隊，並規劃系列創業課程邀請新南向大專生來台交流，並將於9月開學時，聯合多所學校辦「酷點校園」活動，與越南、印尼和寮國大專生共推咖啡產學合作計畫。

酷點校園(Koo-idea Campus)為台灣科技大學跨校與新南向國家在台的留學生合作的產學交流平台，並以越南、印尼和寮國為第一批的合作對象，計畫於9月開學時，將他們母國的咖啡行銷至台灣。

根據中央社報導，酷點校園董事長黃丙喜說，酷點校園是台科大倡議與台灣105所大學合作組建的跨境產銷合作平台，旨在將大學師生的創意商品化及市場化，去(2017)年成立了夥伴大學善益農場，目的是讓生產者（農人）、行銷者（學生/學校）和消費者（台灣）三贏。

2017年開始經營的「善益農場」，選擇咖啡、茶飲和在地農產作為行銷項目，第一個選定的產品衣索比亞咖啡即獲得2018非洲風味杯測大賽冠軍的好成績，此結果鼓舞全體參與師生，並決定配合政府推行的新南向政策，加速與越南、印尼和寮國進口來台的咖啡豆產學合作。黃丙喜表示，台大、台科大、東海和淡江四校已決定擔任首波尖兵。

黃丙喜接著表示，目前留台的國際學生以來自新南向的國家居多，他們成立了聯誼組織，彼此平時用網路和社群媒體密切聯絡，加上有相當的管理、資訊、商學和農學人才，以台科大推動衣索比亞小農咖啡的經驗，很快就能上手運作。



黃丙喜強調，夥伴大學善益農場運行的商業模式是以在地小農為合作對象，運用大學技術和校園品牌，進行差異化和加值化，以85折特惠回饋校友，另以售價的15%回饋各校，獎助學生創意及創業。