空污增加肺部負擔 胸痛聲音沙啞關節痛恐是肺癌作祟

（台灣英文新聞/朱明珠 台北報導）肺癌是最常見的癌症死亡原因，約占全球癌症死亡5分之1，台灣每年約有1萬3,000人罹患肺癌，9,000人死於肺癌。為喚起社會對肺癌的重視，今（1）日是國際肺癌研究協會（IASLC）發起的「世界肺癌日」，國健署署長王英偉特別提醒護肺3撇步：遠離菸害空污、提防肺部警訊及衡量篩檢風險，希望藉此提升民眾對肺癌危險性及警訊的健康識能！

撇步1：菸害是首要危險因子，自我保護防空污

世界衛生組織（WHO）指出30-50％癌症的發生是可以避免的，其中包括肺癌。而「吸菸」是影響肺癌最大的危險因子，約占全球肺癌7成左右的疾病負擔，且光是暴露二手菸的環境得到肺癌的機會比一般民眾高出20%-30%。

「室外空氣污染」的影響已有國際實證，根據WHO發布的《環境空氣污染暴露和疾病負擔之全球評估》資料顯示，在西太平洋地區（含台灣）空污對肺癌疾病負擔是15%。因此，提醒民眾在空污來襲時能採取有效保護措施。

除上述危險因子之外，其他需要注意的因子尚包括環境因素（氡氣、石綿、砷）、放射線暴露、肺病史（氣喘、慢性阻塞性肺病、肺結核）、煮菜時未使用抽油煙機等皆會增加罹患肺癌的風險。

撇步2：注意肺部警訊，及早察覺接受診治

肺癌初期通常症狀不明顯，但瞭解肺部的「求救信號」，有助提高自我警覺，常見的肺癌症狀包括：

持續咳嗽且未見好轉

咳痰帶有血絲或咳血

呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲

持續胸痛且有惡化情形

聲音沙啞

骨關節疼痛

無預警的體重下降、食慾不振

撇步3：瞭解篩檢正確資訊，衡量相關利弊風險

近來低劑量電腦斷層掃描（LDCT）成為熱門話題， LDCT篩檢確實有可能早期發現肺癌，但目前實證僅對「重度吸菸者」篩檢有效益。

此外，篩檢後若需接受後續追蹤檢查，長期會曝露於輻射風險，採侵入性檢查也有併發氣胸風險。因此，民眾做LDCT肺癌篩檢，務必與醫師共同討論，以瞭解篩檢的優點和風險。