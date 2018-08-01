印尼推自動通關　方便台灣民眾入境

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）印尼首都雅加達及蘇門答臘東南部的巨港將於8月18日至9月2日舉行第18屆亞運，印尼移民總局正和台灣討論啟用自動通關系統方便入關，以期吸引外資及推廣觀光產業。

據印尼官方預估，到時將有來自45國的1萬5000多名選手參加亞運，加上媒體及民眾，參加人數可能達2萬人。自去(2017)年起，印尼移民總局已開始為亞運做準備，並設有亞運選手專門通道在雅加達的蘇卡諾哈達國際機場和巨港的機場，與其他旅客分開。

印尼移民總局發言人阿貢（Agung Sampurno）於近日接受中央社記者採訪時表示，重點是如何讓印尼民眾入境台灣、台灣民眾入境印尼時更加容易。印尼和台灣雙邊的移民最高行政主管，已經就台灣民眾入境印尼時使用印尼快速通關系統進行討論。

他說，印尼方面將使用科技系統「自動通關系統」（Automatic Gate），讓這項計劃能順利進行，印尼也需要在系統、科技和人員等相關事項做好準備，這雖然要花些時間，但印尼會實行計畫。



阿貢進一步說明，推行「自動通關系統」主要在讓外國人士更容易入境印尼，特別是針對觀光客和投資者，這符合印尼總統佐科威希望吸引更多觀光客和投資者前來印尼的政策。