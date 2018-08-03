來去監獄住一晚！日本委無印良品打造奈良監獄飯店預計2020完工

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）想到入住監獄的畫面讓人不禁背脊發涼，日本目前已著手打造於去(2017)年關閉的奈良青少年監獄，成為該國首座的「監獄飯店」，其中部分將由無印良品(Muji)操刀設計，預計於2020年開放入住。



奈良青少年監獄外觀（圖片翻攝自Spoon&Tamago）

奈良監獄建於1908年，並和千葉、長崎、鹿兒島、金澤監獄，並列「明治5大監獄」，皆由日本建築師山下啓次郎(Keiojiro Yamashita)所設計，監獄並於1946 年時，改名為奈良青少年監獄 ( Nara Juvenile Prison )，專門收押仍有教化可能的青少年罪犯。

當初日本為了向國際證明自己是現代法治國家，於是擔任司法部監獄建築師的山下啓次郎(Keiojiro Yamashita)便著手建造人性化的奈良監獄。然而，監獄因過於老舊而於去(2017)年關閉，並被列為國家重要文化資產。



俯瞰奈良青少年監獄（（圖片翻攝自Spoon&Tamago）

外觀猶如貴族城堡的奈良青少年監獄，位於日本奈良及東大寺的北邊，其獨特建築外貌由紅磚頭，洋蔥狀圓塔及大拱門構成讓人難以忽視；從上俯瞰，則可看到中央為管轄中心，其發散式設計控制著另外5棟向外延伸的牢房。

目前，日本委託3家企業管理建造「監獄飯店」，其中部分將由無印良品(Muji)規劃為簡易型旅店(Muji Hostel)，另也包含餐廳、酒吧以及歷史博物館等，且在以不破壞外觀為條件的情況下增強建築的耐震性。預計將於2020年開幕，希望藉由其特色歷史建築，讓日本人及旅人更了解當地歷史文化背景。