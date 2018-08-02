〈時評〉藍營公投大爆發 將導致國民黨分裂

年底的選舉，將合併公投舉行，幾個重要的公投案，都攸關國家能源政策發展，這不僅將決定台灣未來走向，尤其是這些公投案背後，都有政黨介入操作，除了政策主張應受到選民檢驗外，也可看清政客的嘴臉和算計。



前總統馬英九、前行政院長江宜樺日前共同連署「以核養綠」公投提案，主張廢止民進黨政府訂下的2025年非核家園目標，並且將「重啟核四」合併在2020年總統大選時，交由人民公投決定。



不僅如此，國民黨北台灣一帶的縣市長參選人，包括新北、台北、桃園、基隆市，由侯友宜、丁守中、陳學聖、謝立功以名字諧音，組成「一定勝利」連線，簽下「反深澳電廠公投連署書」，要阻止深澳設立燃煤電廠。



這兩個提案都屬藍營，有相似、也有差異。相同之處，都是要處理我國能源政策走向；最大的差異是「以核養綠」，希望繼續保有核能發電，反深澳電廠則是著眼於不要燃煤就好，可改採其他發電方式。



國民黨參選人提出「反深澳電廠公投連署書」，不敢直接喊出「以核養綠」，是基於選票考量，因為萬一贊成重啟核電，那些核能廠設在選區內或是選區附近時，勢必引起選民大反彈，選票也將跟著大出走。



馬英九、江宜樺沒那麼多顧忌，因為他們現階段並沒有投入選戰，可以明白高舉要有核電，不必去考量選民種種；至於他們力拱「以核養綠」的公投連署，背後目的是為了平反當年核四封存的政策主張，並與民進黨政府唱反調，以免民進黨政府做到非核家園，證明了馬英九執政無能、做不到。



也正因為選票考量的差異，是否反核，將成為外界直接挑戰國民黨參選人和馬英九、江宜樺的地方，畢竟，多數國民黨參選人會選擇站在選民立場，選擇繼續邁向非核家園，而不是違反主流民意，去附和馬英九、江宜樺的主張。



年底公投大爆發，正好裂解藍營內部分歧與矛盾主張。

（作者李平華，資深媒體人）