紐7歲女孩爭性平 路標成功正名

（台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導）7歲，應該還是十分順從爸媽指令與教導的年紀，不過紐西蘭一名年僅7歲的小女孩Zoe Carew，已經非常有自己的想法與主見，甚至還將之付諸行動。

日前，Zoe在前往爺爺奶奶家的路上，看到了「Linemen」（男電纜維修工）的路標，她覺得疑惑，為什麼只有男性可以當電纜維修工呢？難道女性就不可能成為電纜維修工嗎？她覺得這個路標似乎有些性別歧視，因此決定寫信給紐西蘭交通部，來表達她的想法。

Zoe在信中寫道，為什麼只有男性可以當電纜維修工呢？雖然我自己並不想成為電纜維修工，但是可能某些女孩有興趣啊！我覺得這項路標是帶有性別歧視的，可以請您把路標改為「Line workers」（男／女電纜維修工）嗎？

Zoe的媽媽將這封信po在推特上，沒想到竟獲得廣大網友的迴響，並得到紐西蘭交通部的正面回應。紐西蘭交通部部長Fergus Gammie表示，Zoe這項見義勇為的舉動，非常值得嘉許，紐西蘭交通部將來會把這項路標改為Line Crew（義同Line workers），因為Zoe所建議的Line workers單字實在太長了，等到新的路標設立完成後，將邀請Zoe來和它一同合影。