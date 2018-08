紐7歲女孩爭性平 路標成功正名

(台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導)7歲,應該還是十分順從爸媽指令與教導的年紀,不過紐西蘭一名年僅7歲的小女孩Zoe Carew,已經非常有自己的想法與主見,甚至還將之付諸行動。

日前,Zoe在前往爺爺奶奶家的路上,看到了「Linemen」(男電纜維修工)的路標,她覺得疑惑,為什麼只有男性可以當電纜維修工呢?難道女性就不可能成為電纜維修工嗎?她覺得這個路標似乎有些性別歧視,因此決定寫信給紐西蘭交通部,來表達她的想法。

Zoe在信中寫道,為什麼只有男性可以當電纜維修工呢?雖然我自己並不想成為電纜維修工,但是可能某些女孩有興趣啊!我覺得這項路標是帶有性別歧視的,可以請您把路標改為「Line workers」(男/女電纜維修工)嗎?

Zoe的媽媽將這封信po在推特上,沒想到竟獲得廣大網友的迴響,並得到紐西蘭交通部的正面回應。紐西蘭交通部部長Fergus Gammie表示,Zoe這項見義勇為的舉動,非常值得嘉許,紐西蘭交通部將來會把這項路標改為Line Crew(義同Line workers),因為Zoe所建議的Line workers單字實在太長了,等到新的路標設立完成後,將邀請Zoe來和它一同合影。

So proud of my 7yo. She recently wrote to the NZTA CE asking that they replace the 'Lineman' sign with something more "correct and fair" bc "women can be line-workers too". The CE agreed and now NZTA is developing a new Line Crew sign. High 5s all round!