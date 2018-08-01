花蓮惡檢闖幼兒園審小朋友　遭調職澎湖地檢署

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）花蓮地檢署檢察官林俊佑因不滿女兒在幼兒園疑遭欺負，6月間2度偕同便衣刑警赴幼兒園「辦案」，輿論譁然，法務部長蔡清祥甚至痛斥「不齒」，要求嚴懲。

法務部檢察官人事審議委員會今(1)日早開會討論林俊佑的人事案，根據《中時》報導，​審議會擬決議以人地不宜，將林改調澎湖地檢署，靜待調查。

另根據《自由》最新報導，檢審會今審查「兩階段調動」名單，主為核定法務部長蔡清祥圈定的14名升二審與26名升一審主任人選，次為討論平調案。司法官訓練所50期的林俊佑因審訊幼童案，上(7)月被花檢依恐嚇等罪起訴後，被調至執行科，今又出現在調任名單中。

針對花蓮地檢署檢察官林俊佑不滿女兒疑遭霸凌，率警闖幼兒園「辦案」遭起訴，法務部長蔡清祥（圖）27日上午召開記者會，親上火線說明林俊佑一事，與後續相關事宜。中央社

特別的是，所有人都是按照自己填寫的志願順序而調任，只有林俊佑是「不依其志願調澎湖地檢署」。調任案29日生效。

此外，檢審會今除討論人事調動，還追加林俊佑的議案，17名委員將商討是否把林俊佑送監察院彈劾，若投票通過，則無需等待檢評會的評鑑結果，加速懲戒流程。

據了解林姓檢座除在6月21日和1名警察到幼兒園，要揪出是哪個小朋友欺負他女兒。6月28日又有2名刑警跑到幼兒園，大吼大叫，要求園方要提供監視錄影畫面。

7月26日法務部曾發布新聞稿，強調「正人也正己，主動出擊、絕不護短」。內容如下:

針對今(26)日花蓮地檢署起訴林姓檢察官涉嫌妨害自由等案，法務部表示本案係花蓮地檢署主動查覺分案偵辦，並於7月25日提起公訴，花蓮地檢署於今(26)日下午召開檢察官職務評定審議會，決議將該檢察官移送法務部檢察官評鑑委員會評鑑。 法務部蔡部長對此案深感痛心及遺憾，並表示此案純為檢察官之個人行為，對於此類事件絕不護短，將以迅速方式嚴正處理，不會寬貸。又表示絕大多數檢察官均在檢察崗位上兢兢業業，為司法正義而努力，呼籲外界不要因為個案而抹殺全體檢察官之辛勞，為司法為正義最後一道防線而貢獻心力。

花蓮地檢署主任檢察官兼發言人王怡仁（圖），​26日說明案情。中央社