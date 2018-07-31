太魯閣晶英酒店 峽谷野餐一日遊

隨著社群網站興起，愈來愈多旅人喜歡透過照片及影片，即時分享旅途中值得珍藏的風景，趁著夏日出遊好時機，飯店邀請旅人到山林裡避暑，推出暑假限定『峽谷野餐一日遊』，跟著飯店遊程服務，造訪太魯閣國家公園知名打卡景點，午餐則到布洛灣享受悠閒野餐時光，紀錄旅途中最美的風景，度過美好假期！

飯店鄰近許多知名步道景點，旅人可參加『峽谷野餐一日遊』行程，由飯店專車接送，探索各景點。獲選台灣十景之一的『清水斷崖』，是整條蘇花公路最美的路段，可欣賞幾近九十度角的斷崖絕景，旅人造訪此處不忘與海天一色的景致拍下美麗合影；『砂卡礑步道』獲得『米其林綠色指南台灣篇』的星級加持，亦成為國內外遊客喜愛走訪的步道，步道原名神秘谷，沿途可欣賞峻秀峽谷、湛藍清澈的溪水與茂密的叢林生態，漫步谷內，聽著潺潺溪水聲，感受涼爽清風拂面而來；在『燕子口步道』欣賞上千萬年的河水沖蝕而形成的天然雕刻大理石高聳峽谷，讚嘆造物者的巧奪天工。旅遊行程全程有飯店導覽員隨同，介紹太魯閣歷史與景點特色。悠閒的午餐時間，跟著我們到布洛灣，欣賞大草原與峽谷奇景，或是散步到鄰近的環流丘步道，俯瞰立霧溪谷，欣賞對岸峽谷壯闊景致，一邊享用飯店準備的野餐餐食，另提供野餐歡樂包，含各式拍照道具，讓旅人一邊拍美照當網紅，一邊在國際級峽谷景點享受野餐。『峽谷野餐一日遊』每人1,600元，含飯店接駁服務、導覽員隨車解說、午餐野餐盒。

飯店為太魯閣國家公園境內唯一山嶽型的國際五星級酒店，坐擁山林巍巍而立，而位於頂樓的峽谷無邊際泳池，除了是旅人最愛的休憩處，群山環抱的美景也是飯店最受歡迎的打卡景點，若沒有在頂樓泳池拍照留念，就不算造訪過太魯閣晶英酒店！夜晚，峽谷露天電影院在星空下播映，搖曳的燭火、波光粼粼的水池，仰頭即是靜謐的夜空，浪漫氛圍適合情侶合影留念。

今年暑假跟著太魯閣的玩樂攻略，往山裡走享受全然避暑的旅程，感受大自然的多樣風貌，即日起至2018年8月31日，『夏沁．一泊二食住房專案』 雙人成行，平日每人3,899元起，專案包括山嵐客房住宿一晚、自助早餐、任選中式合菜或西式自助晚餐、免費使用飯店設施等，另可選購海上遊艇旅遊、獨木舟及野餐一日遊行程！