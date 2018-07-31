〈時評〉能源局是推動地熱或者是阻擋地熱

7月24日能源局大屯火山「硫磺子坪地熱發電示範區」BOT案投標收件截止。我們在先前文章提過，由於打聽到很可能有內定得標人選，導致後來原本欲準備參加我們團隊的某大廠商就不玩了，因此我們也沒有投標。這一次會由誰得標呢？我們打聽了一下，三捷科技公司黃董事長說「結元公司」可能會得標。結元公司是在2016年8月的清水地熱標案中，與台汽電公司結盟，而結元公司的母公司是豐宇公司，是台灣除中油之外目前唯一挖3000公尺深地熱井的民間公司。因此，看起來結元公司若是得標的話也不足為奇。然而，每個案子都是結元得標，好嗎？

宜蘭清水地熱BOT案，也是台汽電及結元聯盟得標，結果又是如何呢？

自2016年底清水地熱BOT標案，從投標日算起約為兩年，從決標日算起也已經20個月了。清水地熱舊電廠區，到目前沒有任何開挖的跡象，原因是結元公司的挖井機具，目前在綠島做台電公司的0.5MW的地熱電廠的挖井工作。而且依照原先清水地熱電廠需要做環評的規劃，那麼清水地熱挖井的時程可能是在一年之後，推算發電的時程更會是在三年之後，也就是2022年了。

在清水地熱公園裡面，除了結元與台汽電為主體的宜元公司BOT案，在舊電廠區之外的前面有清水地熱公園區，是已經關閉六個月並即將在8月1日重新開放，這裡有兩個地熱發電設施。其中一個是在公園核心區的「清水地熱21號井」，上面掛著經濟部能源局，實際上是由工研院綠能所承包的ORC雙循環系統，發電容量50 KW。但是，這個系統是可運轉但沒有在運轉，為什麼沒有在運轉？因為若要運轉的話，單單安全設施的人力經費， 就超過這系統運轉全部發電容量，用一度電5.2元賣電所得，還要高出許多。因此這一套系統，只是做作秀，並說是台灣已有自製50 KW的ORC系統的能力，只要有長官要來視察時，工研院再從新竹派員前來解說。記得四年前，我第一次看地熱系統在台實況，就是工研院的李博士老遠跑來解說的 。

在停車場附近，有個地方三不五時會冒煙，很多遊客都往這個地方走，這個發電系統上面掛著「清水地熱9號井、宜蘭大學與蘭陽地熱公司產學合作案」。而這個系統可以發出 150KW的電量，目前正在等著併網售電。這將是全台灣今年最快速、最大量，能夠售電的一個地熱系統。只是這個售電的許可，還卡在能源局審查，已經拖了兩個月了，還不知道什麼時候可以批准下來。

地熱發電設施要售電前，需申請「再生能源發電設備同意備案」。同意備案的申請，我們已經向能源局提出快兩個月。在有資格提出此申請之前，我們先要得到台電區處對於發電設備安全性及設備細節的審查。核准通過之後才可以提出申請「發電設備同意備案」。然而在這個同意備案的申請書裡面，包含兩個表格：「土地使用同意書」、「地政機關意見書」。

而原先我們向台電區處申請時，是使用宜蘭縣政府與宜蘭大學的合約書，證明說宜蘭縣政府同意宜蘭大學使用這一塊清水地熱公園內的9號井旁的土地，並且允許宜蘭大學的合作廠商蘭陽地熱資源公司在此發電並申請併網售電。

現在要認定說這個發電設施是再生能源，也就是說地熱發電的發電設施，能源局又跳出來要縣政府交給能源局土地使用同意函。這個同意函其實是沒有那麼必要，因為設備是否為(地熱發電)再生能源，跟設備在那裡使用，其實是沒有關係的。而且縣政府其實也已經同意了，才可能通過台電的區處審查。但是能源局發文給我們說，在收文一星期内沒有拿到補件，就要退件。我們其實一個多月前已經發公文要求宜蘭縣政府給予這樣的土地同意書，但宜蘭縣政府也沒有理我們。最後請工策會的相關人員去追問之下，公旅處的主管說應該要由宜蘭大學發公文，廠商發公文、宜蘭縣政府不予理會。

以前聽小風力的廠商說，申請併網售電至少要搞一年，那個時候還不太相信。這一次我們從去(2017)年5月開始購買併網機器，到現在併網機器設備都已經準備就緒，還在等縣政府、能源局，及台電區處等的一些相關的核准。真的，何時可以併網還真的不知道。

併網申請要搞一年，不管是小風力、小光電、或者地熱(自用型)都是如此。那麼第三型的電廠級的併網，就更不用說了，能源局的行政效率真的是夠差的。