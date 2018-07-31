史上最多！2018台北設計獎71國爭總獎金380萬

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）邁入第10年的2018台北設計獎於近日公布徵件結果，台北市政府以「Design for Adaptive City：為不斷提昇的城市而設計」為精神，祭出高達380萬台幣的競賽總獎金，共吸引到來自71國的4,896件作品參與競賽，其中包含歷屆得主及台灣知名設計團隊。

台北市於過去10年積極打造成為一座具有設計遠見的城市，鼓勵設計師運用理性的設計思維解決社會大眾問題，而台北市政府產發局為扶植設計產業並與國際接軌，因而創辦台北設計獎，提供一個良性的競爭交流平台。

今年，台北設計獎共吸引4,896件作品參賽，其中國際參件數超過7成創下歷年最多，且此獎已獲得世界設計組織（WDO）、國際設計社團組織（ico-D）及國際室內建築師設計師團體聯盟（IFI） 三大國際設計社團的認證，成功打響台灣在國際設計界的知名度。

2018台北設計獎共以三大類別進行公開徵件，分別為「工業設計」、「公共空間設計」及「視覺傳達設計」，今年也首度增設跨類別的「共融設計獎」，其他特殊獎項為具有最高榮譽的「台北市長獎」、「應用精進獎」及「社會設計獎」等，皆鼓勵設計師以發揮平等哲學，解決社會問題為宗旨。

本屆參賽的設計師包含身經百戰的陳彥廷攜手台灣科技大學建築系團隊、去年(2017)的台北市長獎得主Plan B、操刀2017雙十國慶主視覺的點石設計、2016紅點包裝設計獎得主美可特品牌設計及食品界知名品牌新東陽等企業皆報名參與。

另外，本屆評審團以仁寶電腦創意中心副總陳禧冠、自由落體設計公司董事長陳俊良、財團法人台灣創意設計中心董事長張基 義為首，分別召集國內外工業設計、 視覺傳達設計及公共空間設計領域的意見領袖組成評審團。入圍名單將於8月24日公佈，並預計於10月23日進行頒獎典禮。