自費B肝疫苗爆缺貨 大一新生有錢也打不到

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣國內B肝自費疫苗間歇性缺貨2年多，最近不少大一新生接受健康檢查，血液報告顯示沒有B肝抗體，但家長跑了許多診所想讓孩子自費施打，卻找不到疫苗。疾管署副署長羅一鈞今（31）日說，廠商已到貨10萬劑，估計8月中下旬就會正常供應。

中央社報導，衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天表示，B肝公費疫苗每年備有40萬劑，提供給幼兒跟孕婦施打，不會有缺貨問題。

至於自費市場，羅一鈞表示，台灣民眾每年B肝疫苗自費市場約20萬劑，近2年來有間歇性缺貨現象，目前今年上半年供貨有短缺，約僅5萬劑，提供給大型醫院使用。

不過，羅一鈞說，廠商在7月已經進貨10萬劑，待衛福部食品藥物管理署檢驗封緘即可釋出，估計8月中下旬自費市場供應就會恢復正常。

羅一鈞表示，台灣自新生兒全面接種B肝疫苗後，保護力可達20年，約有1至2成民眾保護力會逐漸衰退、消失。但疾管署也跟專家開會討論，專家認為，民眾就算沒驗到B肝表面抗體，9成的人還是具有保護力，不用急著補打。

羅一鈞說，若沒有B肝抗體，且是高風險族群，如可能透過性行為感染或醫護人員等，不排斥民眾自費接種。可先接種1劑，若沒有產生抗體再打第2劑。

不僅是B肝疫苗缺貨，台灣目前水痘、麻疹、皮蛇、狂犬病和子宮頸癌等疫苗皆缺貨。聯合報報導，台大醫院小兒感染科教授黃立民指出，未來疫苗缺貨，可能成為常態，原因包括台灣自己不會製造，而衛福部不肯高價搶購，甚至想削價砍價，當然購買疫苗的順位就排在很後面，藥廠不可能優先供貨給台灣。