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新北體育邁向國際 ICG歡樂開幕典禮

By  台灣英文新聞
2018/07/31 17:32
新北體育邁向國際 ICG歡樂開幕典禮1 (新北市政府教育局提供)

新北體育邁向國際 ICG歡樂開幕典禮1 (新北市政府教育局提供)

新北體育邁向國際 ICG歡樂開幕典禮2 (新北市政府教育局提供)

新北體育邁向國際 ICG歡樂開幕典禮2 (新北市政府教育局提供)

新北體育邁向國際 ICG歡樂開幕典禮3 (新北市政府教育局提供)

新北體育邁向國際 ICG歡樂開幕典禮3 (新北市政府教育局提供)

新北體育邁向國際 ICG歡樂開幕典禮4 (新北市政府教育局提供)

新北體育邁向國際 ICG歡樂開幕典禮4 (新北市政府教育局提供)

新北體育邁向國際 ICG歡樂開幕典禮5 (新北市政府教育局提供)

新北體育邁向國際 ICG歡樂開幕典禮5 (新北市政府教育局提供)

2018年國際少年運動會（International Children’s Games，簡稱ICG）開幕典禮於臺灣時間昨(30)日凌晨在耶路撒冷蘇丹池(The Sultan's Pool Jerusalem)舉行，新北市政府秘書長許育寧率隊前往，由耶路撒冷市長Nir Barkat親自接待，本市也致贈平安幸福瓶作為紀念，感謝耶路撒冷市精心規劃精彩賽會。

ICG聚集各國好手互相切磋，例如荷蘭、立陶宛、南韓等國皆參與比賽，本次大會主題為Play Fair, Win a Friend，意指公平比賽，贏得友誼！本市共有18位選手分別參加田徑、游泳、柔道、網球等4種競賽種類，選手們都相當開心能跟來自世界菁英選手在運動場上相互交流。

 教育局林奕華局長在開幕典禮再度與荷蘭阿克馬市代表相見歡，並表示2016年參加本市舉辦ICG時，已與培養出兩市友好的情誼。前年賽會結束後新北市的志工也曾到荷蘭拜訪阿克馬市代表，而後阿克馬市代表又再度造訪新北市，雙方透過體育建立起良好友誼。

 新北市致力推展國際外交與體育工作，透過前年主辦ICG賽會，並於去年通過授證成為大會城市會員，在國際體育事務參與上取得發言權，以友好、尊重之方式接待各國，亦於開幕典禮上熱烈歡迎本市小將們進場，可見本市積極參與各項國際體育事務，已搭建起良善友好的橋樑。

 