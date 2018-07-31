新北體育邁向國際 ICG歡樂開幕典禮

新北體育邁向國際 ICG歡樂開幕典禮1 (新北市政府教育局提供)
新北體育邁向國際 ICG歡樂開幕典禮2 (新北市政府教育局提供)
新北體育邁向國際 ICG歡樂開幕典禮3 (新北市政府教育局提供)
新北體育邁向國際 ICG歡樂開幕典禮4 (新北市政府教育局提供)
新北體育邁向國際 ICG歡樂開幕典禮5 (新北市政府教育局提供)
2018年國際少年運動會（International Children’s Games，簡稱ICG）開幕典禮於臺灣時間昨(30)日凌晨在耶路撒冷蘇丹池(The Sultan's Pool Jerusalem)舉行，新北市政府秘書長許育寧率隊前往，由耶路撒冷市長Nir Barkat親自接待，本市也致贈平安幸福瓶作為紀念，感謝耶路撒冷市精心規劃精彩賽會。
ICG聚集各國好手互相切磋，例如荷蘭、立陶宛、南韓等國皆參與比賽，本次大會主題為Play Fair, Win a Friend，意指公平比賽，贏得友誼！本市共有18位選手分別參加田徑、游泳、柔道、網球等4種競賽種類，選手們都相當開心能跟來自世界菁英選手在運動場上相互交流。
教育局林奕華局長在開幕典禮再度與荷蘭阿克馬市代表相見歡，並表示2016年參加本市舉辦ICG時，已與培養出兩市友好的情誼。前年賽會結束後新北市的志工也曾到荷蘭拜訪阿克馬市代表，而後阿克馬市代表又再度造訪新北市，雙方透過體育建立起良好友誼。
新北市致力推展國際外交與體育工作，透過前年主辦ICG賽會，並於去年通過授證成為大會城市會員，在國際體育事務參與上取得發言權，以友好、尊重之方式接待各國，亦於開幕典禮上熱烈歡迎本市小將們進場，可見本市積極參與各項國際體育事務，已搭建起良善友好的橋樑。