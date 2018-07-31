新北體育邁向國際 ICG歡樂開幕典禮

2018年國際少年運動會（ International Children’s Games，簡稱ICG）開幕典禮於臺灣時間昨(30) 日凌晨在耶路撒冷蘇丹池(The Sultan's Pool Jerusalem)舉行，新北市政府秘書長許育寧率隊前往， 由耶路撒冷市長Nir Barkat親自接待，本市也致贈平安幸福瓶作為紀念， 感謝耶路撒冷市精心規劃精彩賽會。

ICG聚集各國好手互相切磋，例如荷蘭、立陶宛、 南韓等國皆參與比賽，本次大會主題為Play Fair, Win a Friend，意指公平比賽，贏得友誼！ 本市共有18位選手分別參加田徑、游泳、柔道、 網球等4種競賽種類， 選手們都相當開心能跟來自世界菁英選手在運動場上相互交流。

教育局林奕華局長在開幕典禮再度與荷蘭阿克馬市代表相見歡， 並表示2016年參加本市舉辦ICG時， 已與培養出兩市友好的情誼。 前年賽會結束後新北市的志工也曾到荷蘭拜訪阿克馬市代表， 而後阿克馬市代表又再度造訪新北市， 雙方透過體育建立起良好友誼。

新北市致力推展國際外交與體育工作，透過前年主辦ICG賽會， 並於去年通過授證成為大會城市會員， 在國際體育事務參與上取得發言權，以友好、尊重之方式接待各國， 亦於開幕典禮上熱烈歡迎本市小將們進場， 可見本市積極參與各項國際體育事務，已搭建起良善友好的橋樑。