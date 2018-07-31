帶領越南民眾感受北海岸魅力  新北攜手長榮拼觀光

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）隨著新南向市場逐年擴大，新北市將與在越南深耕多年的長榮航空合作，於8月3日率業者代表首度前進越南胡志明市SAIGON CENTRE辦理新北市觀光推廣Roadshow活動，長榮航空也宣佈推出5天4夜自由行遊程，只要10,600元，並加贈價值新台幣2萬元商品兌換的禮物包，限量5,000份。

截至今年5月台越雙方互訪逾60萬人次，根據統計，去年越南旅客來台人次較同期成長高達95%，居新南向國家之冠，估計未來亦會逐年增長，看準越南旅遊市場強勢崛起，新北市首度攜手長榮航空前進越南，將於8月3日至5日在胡志明市SAIGON CENTRE展開為期三天新北市觀光推廣活動，零距離帶領越南民眾感受新北魅力。

新北市政府觀光旅遊局局長陳國君表示，此次赴越南觀光推廣，新北市與胡志明市旅遊相關協會將簽署合作備忘錄，而今年11月中第7屆臺越觀光合作會議也將在新北市舉辦，期待未來雙方互送客源，相信越來越多的臺越觀光議題發酵，越南旅客來臺人次持續翻倍成長指日可待！

長榮航空發言人柯金成表示，長榮航空於1992年開闢台北－胡志明市航線，目前每週計有21班飛往胡志明市、7班飛往河內，將推出「探索臺灣，從新北開始」5天4夜自由行遊程，未稅價只要新台幣10,600元起，還加贈限量5,000份禮物包。

禮物包，內容包括交通、電信、購物、博物館、景點及觀光工廠等優惠，也針對越南旅客旅遊及來台消費特性及偏好，增加桃園機場捷運票卡、於新北市開立首創店及在越南擁有8間分店的鮮芋仙優惠等，整合提供超過價值新台幣2萬元的商品及優惠兌換，要讓越南旅客造訪新北一次就上手，且好玩又超值。