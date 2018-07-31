國民黨推動反核食公投　臺日協：食安不應淪為政治議題

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國國民黨推動「反核食公投」連署，對此，臺灣日本關係協會秘書長張淑玲今（31）日表示，食安是高度專業的議題，牽涉層面廣泛，不應該淪為政治議題。

國民黨提出的反核食公投案，目前進行第二階段連署。日本臺灣交流協會臺北事務所代表沼田幹夫日前罕見地透過臉書發文表示，對於國民黨就日本食品進口臺灣的管制措施發起公民投票連署「深感失望」。

沼田幹夫表示，日本人及日本政府絕對不會忘記臺灣朋友在311大地震之際所展現的深厚情誼，特別是福島等地的災區民眾為了報答各位的厚意，首先要向大家展現自己復興後生氣蓬勃之姿，災區的人們正不分晝夜努力邁向復興之路，「而值此之時，如此問題卻被以政治問題來處理，實在令人感到非常遺憾。」

沼田幹夫呼籲，衷心希望臺灣的有識之士能夠冷靜的判斷，「在毫無科學根據下持續如此進口管制措施，相信對日本與臺灣的友好關係將造成傷害。」

而根據《中央社》，張淑玲週二出席外交部記者會則表示，食安是高度專業的議題，牽涉層面廣泛，「不應該淪為政治議題」，期待各界秉持審慎理性、實事求是的態度妥為處理，以免影響臺灣對外的經貿關係。

對於國民黨提出的公投案，張淑玲表示，臺灣為民主法治國家，人民有依法行使公投的權利，這點政府無權干預或介入。

張淑玲強調，外交部一貫立場是在確保食品安全前提下，依據國際基準和科學根據妥善處理，也尊重食安主管機關所做的專業判斷。