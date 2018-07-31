讓「台灣茶」成為國際代名詞　林聰賢：研擬整體戰略規劃

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為因應國內外茶業市場的變化、行政院農業委員會茶業改良場首次在台北舉辦為期二天的論壇，希望藉由產、官、學、研等跨單位，進行全方位的思考與討論「台灣茶」的獨特性，並研擬整體產業的戰略規劃。

農委會主委林聰賢今(31)日在「2018台灣茶產業研發論壇」致詞時表示，茶葉一直都是台灣最引以為傲的農特產品，各茶區在政府輔導及農友努力精進下，發展出各具代表性的特色茶類，推升「台灣茶」成為台灣特色文化及優質產業在國際上的代名詞。尤其是台灣烏龍茶特殊的製茶工藝，將更能在國際上擁有烏龍茶的話語權。

林聰賢還說，近年來國內茶菁價格逐年攀升，市場需求大增，產業發展潛力也備受政府各部會及民間關注，當前蔡英文總統重要施政「浪漫台三線-農情客家風」已將振興茶產業列為重要施政之一，並積極輔導平地茶園機械化生產、青年農民代耕代採及換工作業，全力整合研發及輔導資源，打造台灣茶產業成為高科技、時尚及高值化的六級化產業，期能帶入茶文化深厚的底蘊。

林聰賢於是督促農委會相關單位深入研析，找出台灣茶有別於其他世界產茶區之獨特性，據以研擬整體產業的戰略規劃，發揮茶改場科技研發量能，以帶動產業對接效能。

農委會表示，這次論壇分成「茶園之永續經營」、「茶多元產品開發」、「飲料調製與應用」、「產業創新國際化」4大研討主題，每項主題另分成3項子題。

農委會還說，12項子題涵括產、銷、人、 發、財的各個面向，從一級產業的生產栽培、二級產業的加工製造， 三級休閒服務乃至六級茶文化， 參與者除農委會相關產業及試驗研究單位外，並邀請科技部、 文化部及衛福部等部會，建立良好跨領域交流平台， 並集結各產、官、學的經驗，分別為茶樹育種方向與分子育種應用、茶園友善耕作體系、智慧化茶園體系進行全方位的思考與討論。

農委會強調，每項主題與子題所邀請的主持人、引言人及與談人均為國內茶產業產官學研一時之選，開放報名之後極短時間即已額滿，除原定之主會場外，另開設視訊會場，期各界熱烈參與，讓此次論壇激盪出多元、豐富並具前瞻性之共識。

為全面帶動台灣茶產業創新研發及提升產業對接效能，農委會茶業改良場於本(7)月31日至8月1日二天，在台灣大學總圖書館國際會議廳首次舉辦「2018台灣茶產業研發論壇」。

▲農委會主委林聰賢與貴賓合影。(照片由農委會提供)