西式高脂飲食致掉髮  新藥或有助毛囊回春

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）高脂、高膽固醇的西式飲食不僅有害健康，新研究指出，甚至會導致禿頭與皮膚病！別擔心，研究團隊以實驗為基礎，研發了一款藥物，有可能扭轉這些令人苦惱的後遺症。

來自約翰霍普金斯醫療集團（Johns Hopkins Medicine）的科學家，以基因改造方式培養了有動脈粥狀硬化（atherosclerosis）的老鼠，這種疾病是脂肪沉積於血管、阻塞血流所致。實驗中，老鼠分成兩組，一組飲食正常，一組吃的是高脂、高膽固醇的西式飲食。所有老鼠開始受試時都是12週大。

20週時，西式飲食組開始出現掉毛、毛色變白，以及皮膚病灶。36週大時，7成5持續攝取西式飲食的老鼠，皮膚病灶加劇，掉毛狀況更嚴重。老鼠20週至36週大時，研究人員開始讓牠們服用實驗性藥物D-PDMP，這種藥物可抑制醣神經胺醇脂（GSLs）這類脂肪的生成。服用後，高脂組老鼠掉毛的部位開始長毛，也慢慢恢復原有的毛色，皮膚病灶亦有所改善。

研究人員指出，西式飲食會導致neutrophil白血球細胞數量上升，引發急性發炎，D-PDMP則能減少這類白血球的數量，因而有助對抗皮膚炎。

研究人員因而推論，採西式飲食的人類，很可能也會出現如老鼠身上的症狀，不過仍需進一步研究來證實此理論是否適用於人體。有朝一日，這類藥物或許有助老年人改善禿頭、白髮、以及皮膚狀況。

研究結果發表於Nature旗下的《科學報告》（Scientific Reports）期刊。