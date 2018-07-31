愛吃涼麵的你當心！ 北市4間涼麵大腸桿菌群超標

（台灣英文新聞/朱明珠 台北報導）炎炎夏日吃不下飯，來碗涼麵開胃又爽口，但涼麵若保存或製程不當易遭到大腸桿菌汙染，因此台北市政府衛生局自連鎖超商、賣場、小吃店及涼麵販售商等進行涼麵食品抽驗，總計抽驗50件，其中4件經初、複抽結果仍不符衛生標準。

台北市衛生局今（31）日表示，此專案共計抽驗50件涼麵，檢驗衛生標準(大腸桿菌群、大腸桿菌)，初抽結果有16件不符合規定，經通知業者限期改善，複抽結果仍有4件檢出大腸桿菌群不符規定，另有3家業者複抽時已不再販售涼麵相關產品。

不合格名單分別為：內湖區徐記涼麵、南港區達力涼麵店的泰式涼麵、北投區王老實涼麵的原味涼麵和萬華區的陸地涼麵，皆被驗出大腸桿菌群>1100MPN（標準為1000MPN/g以下）。

北市衛生局表示，大腸桿菌群，雖不是食品中毒病原菌，不致於影響身體健康直接致病，卻足以顯示該產品衛生狀態不良。衛生指標菌如超過標準，即表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具、包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境。

北市衛生局更提醒涼麵製、售業者應重視製作過程、環境衛生、人員操作、衛生習慣及自主管理情形，而「冷藏」及「溫度控管」是涼麵製售保持新鮮、不變質的重要法則。相關製售衛生事項如下：

一、製售場所應維持整潔乾淨、有防塵及病媒防治措施。

二、盛裝涼麵等各個不同的動作前，應澈底洗淨雙手。

三、盛裝容器、刨絲器具，應隨時沖刷乾淨，並有效消毒。

四、生、熟食所使用之刀具、砧板應分開使用，避免交叉污染。

五、選用新鮮小黃瓜或紅蘿蔔等蔬果，使用前用專用柔軟菜瓜布或軟布刷洗 2~3次，最後再使用乾淨的水(如冷開水)或過濾水清洗，刨絲備用要適量。

六、麵條、生菜配料及醬料，應分開加蓋冷藏貯放，同時妥善控制販售量，並分段取用。

七、製售衛生應維持，並落實溫度控管。

北市衛生局同時提醒民眾，購買涼麵應選擇製售環境乾淨、整潔及商譽良好的店家，最好購買冷藏販售的涼麵，購買後應立即食用完畢，若不能立即食用，則應妥適存放於冷藏7℃以下。