今全台最高溫逼近39度　尖峰用電改寫3項新高紀錄

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今日用電刷新歷史新高，根據氣象局統計，今(31)日全台最高溫已逼近39度。台電表示，全國用電量也在下午1時49分達最高點3690.6萬瓩，刷新先前在5月30日創下的歷史用電量。

台電表示，此用電量也同步刷新今年用電、與歷史七月用電共三項用電新高紀錄，而今日備轉容量率維持在6.38%、備轉容量為235.6萬瓩。

台電新聞稿指出，今天的烈日與高溫也為太陽光電帶來最高達110萬瓩的發電量，水力發電貢獻60萬瓩，通霄新機組測試也在用電尖峰時段帶來25萬瓩供電能力，整體供電仍維持6％以上穩定備轉率。

台電說明，7、8月夏季為用電高峰期，連日高溫帶來熱累積效應，讓今日用電再創新高，預估明日用電量也可能上看3700萬瓩。因應連日高溫高用電，台電也呼籲民眾共同節約用電。

中央社引述台電發言人徐造華表示，大林1號機28日因空氣預熱器故障停止運作，台電等鍋爐冷卻後，30日派員進廠檢修排除故障，已在今(31)日上午9時重新點燃鍋爐，目前鍋爐正逐漸升溫中，預計下午5時恢復併聯發電。



此前歷年用電量前5高分別為：2018年5月30日3677.1萬瓩、2018年5月31日3671.3萬瓩、2018年7月19日3670.5萬瓩、2018年7月18日3646萬瓩、2017年8月15日3645.3萬瓩。