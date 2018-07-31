高雄「新南向種子體驗」學子赴越南職場見習

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）由高雄市教育局成立的「新南向種子國際職場體驗」見習團，7月29日至8月11日至越南進行了文化交流，一共12名高中職團員，在台商塗料、工業、交通器材、石材等產業中，展開難得的職場體驗。

教育局表示，為配合政府新南向政策，首度遴選高中職「新南向種子」。該計畫讓新住民子女以及畢業後有意願前往越南工作的學生，有機會到越南進行職場見習。這些學生不僅作為台商儲備潛力人才，也藉由透過交流，提升自我競爭力，並得以綜觀當地就業市場。

參與本次計畫的12名學生，分別來自中正高工、海青工商、鼓山高中、高雄高商、路竹高中與三信家商等6所學校，就讀科別涵蓋化工、汽車、體育及餐飲管理。經過遴選程序，12人獲此難得機會，其中6名更是新住民子女，基本越語溝通不成問題，有助見習交流。

其中，路竹高中雙語實驗班的黃易修，從小就常跟母親回娘家，未來志在東南亞語言翻譯工作。海青工商體育科的薛幼幸，則是柔道好手，父親病逝後由母親獨力撫養。未來想當波麗士大人的她，盼透過參訪，拓展國際視野。

教育局指出，見習學生分別至4家公司參加為期14天的職場見習活動。本次體驗的參與企業包括鳳凰塗料、永福精業工業、佳越交通器材公司、聯利石材／聯華國際石礦公司等。