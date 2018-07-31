中市貼心照護培力提升計畫   獲熱烈迴響36家庭受惠

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為提升移工照護技巧，並讓被看護人獲得更好照顧，台中市政府勞工局推出「移工安心培力照護提昇計畫」，透由專業護理人員指導，提升外籍看護工照護技巧，5月推出以來，至今提供36名雇主及外籍看護工相關照護技巧指導，獲得許多雇主支持與認同。如有需求，可電洽勞工局委外單位台灣樂齡照顧服務勞動合作社提出申請。

勞工局指出，移工的照顧方式，往往是雇主最憂心之處。

初入台灣的移工阿蒂，在來台前僅受過簡易的照護技巧訓練，常常會在抱被看護人沐浴時感到吃力，於是雇主便向勞工局提出申請，由專業照顧服務員耐心指導阿蒂正確的照顧技巧，如換尿布、拍痰、抱起阿嬤上輪椅、沐浴等，並由通譯人員在一旁協助翻譯，透過一次到位的指導方式，協助移工減輕照護負擔，也可避免造成被看護人的身體傷害。

此計劃預計服務100個家庭，採多元服務受理方式，若市民家中有聘僱移工照顧被看護人，且須專業護理人員到宅教導協助移工如何照護，或講授相關護理知識及技巧等，均可透過電話預約、當地里長協助轉介、雇主委託的私立就業服務機構(仲介公司)轉介等方式提出申請，經由台灣樂齡照顧服務勞動合作社評估後，將按需求優先順序，儘速安排專業人員到宅服務。