研究：男嬰割包皮 恐增加猝死率

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）英國研究發現，新生男嬰若進行割包皮手術，將會提高嬰兒猝死症（SIDS）的機率。該研究發表在「bioRxiv」學術期刊上。

基於宗教信仰和預防疾病，在過去許多男嬰一出生就會被割除包皮，但隨著醫學進步，過去普遍認為「包皮過長會導致疾病」的迷思已被推翻。外電報導，英國雪菲爾大學研究團隊更發現，曾進行過切包皮手術的男嬰，發生嬰兒猝死症（SIDS）相對較高，這或許也解釋了為何男嬰發生嬰兒猝死症的風險高於女嬰。

研究團隊更補充，提高猝死風險的原因是「壓力」，好比說來自於手術時被迫與母親分開的焦慮感，或是手術過程中大量出血和疼痛造成的心理壓力。

來自英國雪菲爾大學的研究團隊於1999年到2016年間，統計了15個國家和美國40州的進行割包皮手術的比例，結果發現，不對男嬰割包皮的地區，男嬰發生嬰兒猝死症的比例較低。

此外，研究團隊還發現，相較於40週才出生的足月兒，24週至27週出生的早產兒，發生嬰兒猝死症的機率高出3倍之多。

研究團隊表示，若非醫學上的需要，例如包皮過緊或生殖器因包皮造成的反覆感染，否則不建議強行為男嬰割包皮，若非醫學生理需求，仍堅持替男嬰割包皮，至少也等到小孩年滿7歲。