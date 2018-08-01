〈時評〉碎形藝術與大自然、及碎形典故

已經認識了黃金比例、黃金螺線、費氏數列，也知道彼此間有關係，而在上一篇也提到了碎形與費氏數列的關係，見圖1：從結構圖可知兔子的繁殖具有碎形幾何(Fractal)的自我相似性質。但什麼是碎形呢？

圖1：兔子的繁殖

註：線條代表親屬關係、羅馬數字代表月份，s：代表剛出生小兔子、m：代表正在長大中兔子、b：代表具生殖能力大兔子。

先認識碎形的歷史，再欣賞大自然中的碎形藝術，及作者收集到的碎形藝術圖片，最後再來認識碎形的應用。

【碎形的起源】

碎形的起源是因為Lewis Richardson想測量英國海岸線的長度，他發現地圖越精細就越長，甚至思考是否可視為無限長，見圖2，並看下述

1. 在海岸線找 8點，測量可得英國海岸線長1600公里。

2. 在海岸線找 19點，測量可得英國海岸線長1900公里。

3. 在海岸線找 58點，測量可得英國海岸線長2900公里。

4. 目前公布的英國海岸線為12,429公里。

圖2

可以發現找的點越多，其連線就越吻合英國海岸線，其周長就越接近真實海岸線的長度。

如果海岸線的地圖不斷放大，我們可以看到更多細節，也就是曲線會變得更加彎曲，見圖3，所以我們也就可以描更多點來測量距離，換言之英國海岸線地圖越精細，海岸線的總長就會越大。但要注意的事，它不會是無限長，因為國土面積的關係仍會有一個界限存在。

圖3

或是可參考此連結，感受碎形雪花的邊緣也是不斷放大不斷精細的感覺。https://en.wikipedia.org/wiki/Scale_invariance#/media/File:Kochsim.gif

基於討論海岸線的契機，法裔美國學者本華·曼德博(Benoit Mandelbrot，1924-2010)研究不斷放大細部的理論，並於1967年提出了碎形(Fractal)的理論。

他認為碎形主要具有以下性質：

1. 具有精細結構。

2. 無論是整體或局部都與傳統歐式幾何的規則不同。

3. 具有自我相似。

由於是1967年才提出碎型理論，可以了解到碎型是一個年輕的數學概念，而碎形的數學理論直到目前都仍未完善。

【碎型藝術】

1. 黃金比例螺線

我們可從黃金比例的螺線中發現自我相似的情形，如果我們將螺線放大就可以看到自我相似的情形，見圖4。

圖4

2. 碎形樹

碎形作出來的樹，見圖5，可看到每一節都是一個大正方形與等腰直角三角形，再延伸兩個小正方形，之後不斷重複，就能夠成為一顆樹，經由角度的改變後，就會更貼近大自然。或參考影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=Ma3Hh-KtoRE。

圖5：作者自製

3. 雪花

雪花的結構都是邊長三等份點位置再作一個三角形，也是碎形的結構，見圖6。也可參考影片連結觀察動態，https://en.wikipedia.org/wiki/Fractal#/media/File:Koch_ Snowflake_Animated_Fractal.gif。

圖6：作者自製

4. H碎形的變化

H去做碎形結構，可以看到有很多H的形狀，隨著角度的變化，可以發現它能變成樹，又可以變成蒲公英，所以碎形的形狀是最能貼近大自然的規則，見圖7。也可參考影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=bbafGCMvt6U。

圖7：作者自製

5. 氣管

人體中的氣管，是不是與H碎形的變形很像呢？見圖8，所以人體中也存在著許多的碎形。

圖8

6. 3D碎形

立體的三叉碎形，看起來就更真實了，更向大自然的形體，見圖9。

圖9

7. 蒲公英

蒲公英就是最真實的碎形結構，見圖10、11，所以我們真的可以說大自然是用碎形來設計。

圖10、11

8. 羅馬花椰菜

羅馬花椰菜整體與局部具有自我相似，也就是具有碎形的性質，見圖12。

圖12

9. 閃電

閃電會不斷的開叉，每個局部與整體相似，符合碎形的性質，見圖13、14。

圖13、14

補充說明：閃電總是都伴隨大雨及雷聲，但打雷還有另外兩種：旱雷、悶雷(啞雷)。旱雷是不下雨直接打雷，其原因是雨水在降落到地面時就已經蒸發，但雷在很高的天空產生時就直接打到地面，這種雷防不勝防，無法用下雨來警示自己。悶雷是有閃電卻無雷聲，可能有兩種原因：第一是距離太遠，第二是聲音往上折射。

10. 利希藤貝格圖Lichtenberg figures

1777年利希藤貝格(Lichtenberg)電擊透明玻璃，而玻璃在電擊後產生樹的紋路，感覺如同電在玻璃中流動的軌跡，見圖15、16。此圖被稱為利希騰貝格圖，並且此圖也是碎形。同時地面被雷打到出現紋路，見圖17，或是世界上有許多人被雷打到所留下的紋路，都是利希藤貝格圖。

圖15、16

圖17

11. 碎形拱門

碎形構成的藝術，不斷的圓弧構成一幅奇妙的拱門，見圖18。

圖18

12. 碎形與電腦做出逼真的場景

電腦特效公司(Terragen Planetside)專門以碎形技術來制作特效場景，甚至有碎形與電腦製圖的影片：

https://www.youtube.com/watch?v=eYlafu-Hico、

https://www.youtube.com/watch?v=zMvJXwTxyVE、以及我們熟悉的電影開頭

http://planetside.co.uk/component/content/article/7-news/46-tg2-paramount

都是利用碎形製成擬真度很高的影片。其他影片可至http://planetside.co.uk/，所以如果要讓電腦製作的場景顯的自然又美觀的話，就必須利用碎形，最好還要利用到黃金比例的概念，見圖19。

圖19

13. 小海龜碎形

可以發現圖案不停放大不斷的出現自我相似的部分，見圖20。

圖20：作者利用XaoS，自行做出的圖。

圖21、22

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自然這一巨著是用數學符號寫成的。---伽利略

數學是創造性的藝術，因為數學家創造了美好的新概念；

數學是創造性的藝術，因為數學家的生活、言行如同藝術家一樣；

數學是創造性的藝術，因為數學家就是這樣認為的。---哈爾莫斯

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【碎形與維度】

我們都知道人類是活在三度空間中，而三度空間是什麼？我們都聽過點、線、面、空間，其實這就是幾度的概念，要注意這個度不是溫度，也不是角度，而是維度(Dimension)的度，在英文中是取其第一個字母作為縮寫。舉例：漫畫人物在平面上是二度空間也就是2D角色，而對於維度的概念可參考圖23，而我們不會對整數維度感到困惑。

圖23

而碎形有趣的地方是它的維度不一定是整數，甚至每一個碎形的維度都不相同。而非整數維度的概念是德國數學家豪斯多夫（Felix Hausdorff, 1846-1942）所提出。碎形維度有兩個重要概念，豪斯多夫測度（Hausdorff measure）和豪斯多夫維度（Hausdorff dimension）但前述二種概念都太抽象，故利用數學家史都華（Ian Stewart）的說明來幫助大家理解。

● 數學家史都華討論維度的方法

數學家史都華提出

a. 在1維度，繩子要變成2倍邊長，要取2條相等的繩子兩端對齊。

b. 在2維度，正方形要變成2倍邊長，要取4個相等的正方形。

c. 在3維度，正方體要變成2倍邊長，要取8個相等的正方體。

以上參考圖24。

圖24

所以對於邊長加倍，各維度有著以下內容及推論，見表1。

維度 1維 2維 3維 推論4維 推論k維 需要的同等物 2 4 8 16 視圖案而定 發現的指數關係 21 22 23 24 2k

表1

所以我們可以發現，在特別的k維度如果要邊長加倍，就是需要2k的同等物。而如果要討論碎型維度，就是令k不一定是整數。

同理邊長要變原本3倍，見表2。

維度 1維 2維 3維 推論4維 推論k維 需要的同等物 3 9 27 81 視圖案而定 發現的指數關係 31 32 33 34 3k

表2

所以我們可以發現，在特別的k度如果要變邊長3倍，就是需要3k的同等物，而如果要討論碎型維度，就是令k不一定是整數。

因此由表1、表2可知，討論維度的數學式就是：同等物的數量=放大倍數維度

但要如何得到一個不是整數的維度k。如果有一個物體，是用3個相等物抽象的拼在一起，邊長變2倍，則按照推導的數學式，得到3=2k，這個物體的維度經過計算(需要用到高中對數規則)，log 2 3= log 2 2k=k，得到 k= 1.585…，就得到一個非整數的維度，以上是傑出數學家史都華在他的數學科普著作《數學的問題》（The Problems of Mathematics）中的說明。

● 數學家史賓斯基討論維度的方法

史都華的說明，或許不足以讓人明白碎形的維度如何是非整數，我們先認識波蘭數學家史賓斯基(Wacław Franciszek Sierpiński，1882-1969年)發現的「史賓斯基地毯的碎形，見圖25。

圖25：可以發現此方塊是以右圖結構來不斷相似。

再利用日本數學家小島寬「用小學數學看碎形」的說法改寫，史賓斯基地毯可以發現有8個相同圖型，組成3倍邊長的形狀，所以可以利用先前的算法，列出8=3k，得到k≒1.89，也就是史賓斯基地毯的維度不是2維度。同時我們要知道維度不是2，就意味與一般平面圖形的維度不同，也就代表著沒有面積，因此史賓斯基地毯沒有「面積」。

同理再看看另一個三角形的史賓斯基地毯，見圖26，可以發現有3個相同圖型，組成2倍邊長的形狀，所以可以利用先前的算法，列出3=2k，得到k≒1.585。也發現維度不是2，因此三角型的史賓斯基地毯也沒有「面積」。

圖26

我們可以看到兩個史賓斯基地毯的維度並不相同，正方形是約1.89維度，三角型約是1.585維度，而這代表什麼意義呢？我們可以發現平面碎形的結構不一定是面積的維度，卻會接近面積的維度（維度2）。另外，我們還可以發現平面上不同維度「覆蓋率有明顯的差別」，同理接近體積的維度(維度3)，在立體中「覆蓋率也有明顯的差別」。所以我們也可以將非整數的維度視作為覆蓋率。也就是維度越大，撲滿下的整數維度空間就越快，如：圖26(維度1.585)比圖25(維度1.89)撲滿到平面(維度2)的速度就比較慢。見表3，可以對非整數的維度有更深的了解。

表3：各維度的圖型

參考下述連結有更多的碎形及其維度的描述：https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fractals_by_Hausdorff_dimension

計算碎形的維度很複雜，不過我們可以用欣賞藝術的角度來觀賞他們，經由表3，我們還可以發現龍形碎形的維度剛好是黃金比例(1.618)，看起來是與大自然有關的圖案。

【碎型的現況】

我們要先知道碎形是最年輕的數學，在1975年才被本華·曼德博創造出來，碎形的研究時間實在是太短，導致我們對它的認識與應用還太少，更無法有效應用在自然界中。同時碎形跟以往的數學差異太大，我們難以用以前的數學理論解決碎形問題。見以下原因：

1. 目前世界與科學有很大部分建構在微積分與歐氏幾何上面，而微積分處理的都是微小的直線，即便是曲線，也是當作是很多非常微小的直線來處理。但碎形是討論曲線的自我相似，微小部分仍然是曲線，因此微積分就無法處理碎形的問題。

2. 碎形類似『處處連續卻處處不可微的函數(魏爾斯特拉斯函數，見圖27)』大學研究的非線性內容的方法，本質上還是看作一段段的直線，所以無法處理碎形的問題。

3. 大自然是真正非線性的結構，也就是碎形，如果仍舊用接近線性的方法(微積分)去研究大自然，是難以取得成效。

圖27：魏爾斯特拉斯函數，可以看到有碎形結構，並且是一條連續的線，到處有轉角，所以處處不可「微分」。

【結論】

由本文可以知道大自然最常看到的現象，都藏有數學碎形的藝術在內。如：蕨類、樹、向日葵、雪花、宇宙、血管、神經...等，都是自我相似的圖案。而我們也應該要知道非碎形的幾何形狀都是人造的。

我們可以利用電腦來模擬與處理碎形的問題，及現在科技利用碎形的原理，可做出非常擬真的地形影片，如：魔戒，所以真的可以透過數學來描述這個真實世界。雖然知道碎型可以有效描述大自然，但現在並沒有完整的碎形理論、及有效的數學工具來處理碎形的問題，所以對於用數學描述自然界我們仍有一段路要走。

人類要用現有數學語言來詮釋大自然，是難以描述的，因為大自然充滿著碎形，而我們目前沒有太多有效的方法處理碎形。我們需要新的數學，才能更完美的描述大自然，也才能讓人類的科技繼續向前進。

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一個國家的科學水平，可以用消耗的數學來衡量——C.R.Rao拉奧，印度科學家

【圖片來源】

圖3：取自Google Map

圖4：WIKI，CC-BY-SA 3.0，作者Chris73

圖8：WIKI，公共領域

圖9：WIKI，CC BY-SA 4.0，作者Erikksen

圖10：WIKI ，CC BY-SA 3.0，作者：夢の散歩~commonswiki

圖11：WIKI ，CC BY-SA 4.0，作者 Archaeodontosaurus

圖12：WIKI，CC3.0，作者Quercusrobur

圖13：WIKI，CC BY-SA 3.0，作者Завантажив Maksim

圖14：WIKI，CC BY-SA 4.0，作者Griffinstorm

圖15：WIKI，作者Saperaud commonswiki

圖16：WIKI，作者 Tttrung

圖17：WIKI，CC BY-SA 2.5，作者Bert Hickman

圖19左：WIKI，CC BY-SA 3.0，作者 Fir0002，

圖19右：WIKI，CC2.5

圖21：WIKI，公共領域

圖22：WIKI，CC BY-SA 3.0，作者Wolfgangbeyer

圖27：WIKI，公共領域。