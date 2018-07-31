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寒冬襲捲澳洲 袋鼠面臨缺糧危機

越來越多的袋鼠，近日佔據了澳洲首都坎培拉的大街小巷

By 洪晨芳,台灣英文新聞－編輯
2018/07/31 15:39
袋鼠示意圖

袋鼠示意圖

（台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導）當北半球的我們，正在冷氣房裡躲避炎炎夏日，南半球的澳洲，卻正在度過有史以來最寒冷的冬天，而此現象也導致了袋鼠的缺糧危機。

根據《CNN》報導，越來越多的袋鼠，近日佔據了澳洲首都坎培拉的大街小巷，舉凡人行道、公園草皮甚至是私人後院，都有牠們的身影。

不過，牠們可不是三五好友結伴出來郊遊，而是因為澳洲近日的寒冬，使得袋鼠的糧食幾乎絕跡，餓壞了的袋鼠才會跳出牠們原本的棲息地，到他方覓食。

澳洲首都領地公園及保護區（Australian Capital Territory Parks and Conservation Service） 的執行長，丹尼爾∙伊格拉西亞（Daniel Iglesias）表示，因為澳洲正處於極度乾燥、寒冷及缺水的情況下，袋鼠要找到食物真是難上加難，對餓壞了的袋鼠來說，不管是郊區院子或學校操場上的草皮，都有致命的吸引力。

伊格拉西亞也呼籲澳洲民眾，切勿對袋鼠拍打餵食，以免袋鼠獸性大發，民眾無辜受攻擊。

從以下影片可以看到袋鼠在街上活蹦亂跳的身影：
澳洲
坎培拉
袋鼠
缺糧

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