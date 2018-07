寒冬襲捲澳洲 袋鼠面臨缺糧危機

(台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導)當北半球的我們,正在冷氣房裡躲避炎炎夏日,南半球的澳洲,卻正在度過有史以來最寒冷的冬天,而此現象也導致了袋鼠的缺糧危機。

根據《CNN》報導,越來越多的袋鼠,近日佔據了澳洲首都坎培拉的大街小巷,舉凡人行道、公園草皮甚至是私人後院,都有牠們的身影。

Nothing like waking up in the Nation’s capital to find a kangaroo in the back yard. pic.twitter.com/PdppNxcbrt

Between car parking & work in the heart of #Canberra (near our sole railway station) - an entire troop of kangaroos (more than pictured) #cbr pic.twitter.com/12fgWEkjIP