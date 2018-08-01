名字老是記不住？！研究：你低估了記名字所需的工作

（台灣英文新聞／ 實習編輯蔣佩庭 綜合外電報導）在所有的社交中失誤中，大概沒有比忘記對方名字來得尷尬了！但為甚麼儘管已經詢問對方不下10次，我們還是會一直忘記對方的名字呢？根據這個狀況，加州大學戴維斯分校的記憶可塑性主任Charan Ranganath做了一些研究。

時代雜誌(TIME)報導，主任表示：「人們更善於記住他們有動力學習的東西，所以忘記名字其中一個原因或許只是你沒那麼感興趣。但情況並非總是如此，有時候是因為你低估了記住名字所需的工作。」

一個常見的名字之所以會遺忘有可能是因為不感興趣，也有可能是因為你已經知道許多同名的人。而一個很困難的名字可能會非常有記憶點，但卻很難記起來。然而，不論名字困不困難，他們都要在已經很擁擠的大腦中爭取記憶空間。因此鑒於所有因素，記住一個名字需要花費比想像中還要多的力氣。

除此之外，當你遇到一位新同事，你是把他的臉與名字一同記下來，但因為你腦袋貯存的資訊很龐大，因此即便是將其編碼也很難回想，而那些試圖要留下好印象或者正在談話的人更容易遇到這樣的狀況，因為在分心的狀況下你很難把資訊一一歸檔。

因此專家建議，你可以將他們的名字與他們或外表獨特之處做連結，或者將常見卻難記的名字稍做聯想。當然，你可以在得知名字後立刻回憶它，也可以為自己準備記名字的小道具或做練習。除此之外，覆誦對方的名字可能帶來比單純聆聽有更大的效果，但如果你真的忘記對方的名字，你可以回想當初與對方談話的畫面並試圖抓取可能的關連。