(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)中國毒疫苗問題，持續擴大，甚至傳出山東省政府，將提供兒童另一種毒疫苗的消息。請參考我們的報導。而最近，中國似乎靜悄悄地，開始一場革命：廁所革命。

南韓《中央日報》報導，最近推特上，出現了一個名為「廁所革命同盟」的帳號，諷刺習近平推動的改善廁所環境運動。

帳號内有許多民衆在醫院廁所門上的塗鴉，内容都相當辛辣，請參考下面幾張照片。我們決定選擇幾張代表性的，直接截圖放在文章内，以免推特帳號遭刪除。

中國廁所革命圖片（1）（翻攝自推特）

中國廁所革命圖片（2）（翻攝自推特）

中國廁所革命圖片（3）（翻攝自推特）

中國廁所革命圖片（4）（翻攝自推特）

中國廁所革命圖片（5）（翻攝自推特）

中國廁所革命圖片（6）（翻攝自推特）

中國廁所革命圖片（7）（翻攝自推特）

值得注意的是，在台灣時間2018年7月31日下午3點32分截稿時，「廁所革命同盟」最後一次推文，是在7月26日。希望只是小編太忙。

《台灣英文新聞》將持續關注後續發展。

毒疫苗民衆怒火難耐 中國「廁所革命」持續擴張