  1. 首頁
  2. 政治

毒疫苗民衆怒火難耐　中國「廁所革命」持續擴張

最近推特上，出現了一個名為「廁所革命同盟」的帳號，諷刺習近平推動的改善廁所環境運動。

By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/07/31 15:33
中國廁所革命（翻攝自推特）

中國廁所革命（翻攝自推特）

 

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)中國毒疫苗問題，持續擴大，甚至傳出山東省政府，將提供兒童另一種毒疫苗的消息。請參考我們的報導。而最近，中國似乎靜悄悄地，開始一場革命：廁所革命。

南韓《中央日報》報導，最近推特上，出現了一個名為「廁所革命同盟」的帳號，諷刺習近平推動的改善廁所環境運動。

 

 

帳號内有許多民衆在醫院廁所門上的塗鴉，内容都相當辛辣，請參考下面幾張照片。我們決定選擇幾張代表性的，直接截圖放在文章内，以免推特帳號遭刪除。

中國廁所革命圖片（1）（翻攝自推特）

中國廁所革命圖片（2）（翻攝自推特）

中國廁所革命圖片（3）（翻攝自推特）

中國廁所革命圖片（4）（翻攝自推特）

中國廁所革命圖片（5）（翻攝自推特）

中國廁所革命圖片（6）（翻攝自推特）

中國廁所革命圖片（7）（翻攝自推特）

值得注意的是，在台灣時間2018年7月31日下午3點32分截稿時，「廁所革命同盟」最後一次推文，是在7月26日。希望只是小編太忙。

《台灣英文新聞》將持續關注後續發展。

毒疫苗民衆怒火難耐　中國「廁所革命」持續擴張
中國
毒疫苗
廁所
廁所革命

相關新聞

馬航MH370客機失蹤逾4年　822頁官方報告出爐　
馬航MH370客機失蹤逾4年　822頁官方報告出爐　
2018/07/30 17:18
【一帶一路】中國在阿根廷建設太空基地？居民憂恐成解放軍軍營
【一帶一路】中國在阿根廷建設太空基地？居民憂恐成解放軍軍營
2018/07/30 10:16
【以毒攻毒】毒疫苗怎麽補救？省政府：提供別的毒疫苗
【以毒攻毒】毒疫苗怎麽補救？省政府：提供別的毒疫苗
2018/07/29 11:13
陸委會盼延後金門引水典禮　「以大局為重」因應中國打壓
陸委會盼延後金門引水典禮　「以大局為重」因應中國打壓
2018/07/28 14:59
林佳龍發布東亞青運宣傳片　盼「讓臺灣被世界看見」
林佳龍發布東亞青運宣傳片　盼「讓臺灣被世界看見」
2018/07/28 12:13