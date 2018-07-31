毒疫苗民衆怒火難耐　中國「廁所革命」持續擴張

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)中國毒疫苗問題，持續擴大，甚至傳出山東省政府，將提供兒童另一種毒疫苗的消息。請參考我們的報導。而最近，中國似乎靜悄悄地，開始一場革命：廁所革命。
南韓《中央日報》報導，最近推特上，出現了一個名為「廁所革命同盟」的帳號，諷刺習近平推動的改善廁所環境運動。
感谢四川成都的朋友上传了厕所标语！医院厕所20间左右，建议当地朋友能三四个人组队，有男有女，不错过一个单间，做到全覆盖。如此，一个医院日均2万人，至少每天有8000人会用厕所，不比灯箱广告差。我们标语文宣工作做的好，深入人心，自然引起共鸣。标语再短点，加些翻墙指引更好。大家觉得呢？ pic.twitter.com/RKCZqfaeEy— 厕所革命同盟 (@cesuogeming) 2018年7月23日
帳號内有許多民衆在醫院廁所門上的塗鴉，内容都相當辛辣，請參考下面幾張照片。我們決定選擇幾張代表性的，直接截圖放在文章内，以免推特帳號遭刪除。
中國廁所革命圖片（1）（翻攝自推特）
中國廁所革命圖片（2）（翻攝自推特）
中國廁所革命圖片（3）（翻攝自推特）
中國廁所革命圖片（4）（翻攝自推特）
中國廁所革命圖片（5）（翻攝自推特）
中國廁所革命圖片（6）（翻攝自推特）
中國廁所革命圖片（7）（翻攝自推特）
值得注意的是，在台灣時間2018年7月31日下午3點32分截稿時，「廁所革命同盟」最後一次推文，是在7月26日。希望只是小編太忙。
《台灣英文新聞》將持續關注後續發展。