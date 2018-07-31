東方威尼斯 印度烏代浦獲選全球必訪城市

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）被譽為「東方威尼斯」的印度城市烏代浦（Udaipur），獲紐約旅遊雜誌「漫旅」（Travel + Leisure）票選為全球一定要造訪的城市第三名，《印度快報》精選了五大景點，來瞧瞧這座湖泊之城的魅力。

舊宅博物館（Bagore Ki Haveli）

緊鄰皮丘拉湖（Lake Pichola）的這座古宅，展示著拉吉普塔納（Rajputana）地區的文化與歷史，包括世界最大的「頭巾帽」（turban），是尋求文化體驗的旅人，不可錯過的景點。

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貢珀爾格爾堡（Kumbhalgarh fort）

烏代浦有著各式古堡宮殿，而貢珀爾格爾堡就是其中之一。偌大的城牆綿延30公里，是當地最壯觀的城堡之一，亦為世界文化遺產。

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法德沙迦爾湖（Fateh Sagar Lake）

烏代浦的東方威尼斯稱號並非浪得虛名，法德沙迦爾湖就是拉賈斯坦邦（Rajasthan）的唯美景致之一。這座人工湖有三座小島，每座都有公園，可乘船抵達。如夢似幻的湖景，日落時最是醉人。

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阿哈爾皇家墓園（Ahar Cenotaphs）

阿哈爾皇家墓園有一處考古博物館，收藏了10世紀至今的紀念碑，令觀光客與歷史迷駐足流連。

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湖之宮殿酒店（Lake Palace, Pichola Lake）

這座豪華酒店是全球最浪漫飯店之一，已由泰姬渡假集團（Taj Group）收購，恢復往日榮光。

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