世界排名卓越　賴清德：台灣循環再生回收走入國際

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）台灣業者歷經多年的技術研發把第一支回收物「寶特瓶」，重製成聚酯纖維布料，行政院長賴清德今（31）日在「循環再生-回收基金20年特展」上表示，今（2018）年世足賽的32強中，約半數球隊的球衣是由台灣寶特瓶原料所製。

行政院長賴清德致詞時表示，以去（2017）年而言，我國整體資源回收413萬公噸，回收率52.51%，僅次於德國、奧地利，環保績效在世界排名卓越，並感謝歷屆環保署長與各地方政府、社區、學校、環保團體及資源回收業者等各環節努力。

▲照片由台灣英文新聞拍攝

賴清德還說，這次的展覽呈現台灣20年來於環保的努力成果，分為若干階段：第一是自由市場時代，也就是「酒矸倘賣無」年代，由各家庭自由收集瓶罐販售給業者。但真正轉變是在1988至1997年，屬於業者自主年代。

他補充，當時成立的共同回收聯盟公告第一支回收物是寶特瓶，至今（2018）年世足賽的32強中，約半數球隊的球衣為台灣寶特瓶原料所製，我國寶特瓶回收率達到95%，顯示得來不易的成就。

▲廢車再製鋼鐵人。(照片由台灣英文新聞拍攝)

賴清德表示，第二是循環再生、資源回收基金的年代，也是資源回收蓬勃發展的年代。由政府帶頭，並結合民間成立共同基金會及管理會持續推動。目前台灣循環再生回收也進入國際時代，他國寶特瓶送到台灣協助處理，或我國將技術及經驗輸出至其他國家。

▲廢車再製鋼鐵人。(照片由台灣英文新聞拍攝)

賴清德強調，行政院在蔡英文總統領導下，相當重視循環經濟，「五加二」產業創新之一就是「推動循環經濟」。

他還說，環保署從生產端注意，建立全國物料資料庫，掌握台灣關鍵物料使用情形，並發揮最大效果。

▲現場展示品。(照片由台灣英文新聞拍攝)

賴清德指出，除了管控生產原物料之外，也應加強產品設計，尤其加強可回收、可修復及可耐久產品。此外，希望生產結合產業鏈，讓廢棄物可成為原物料。

賴清德表示，在消費方面，國人已有「綠色消費」習慣，逐漸放棄使用一次性或拋棄式容器與產品。此外，中央及地方政府多年來也進行「綠色採購」，每年約有90億元優先購買具有「綠色標章」產品。

▲今（2018）年世足賽的32強中，約半數球隊的球衣為台灣寶特瓶原料所製。(照片由台灣英文新聞拍攝)

最後，賴清德說，第三在循環再生方面，行政院也將廢棄物投入公共工程使用，例如焚化爐底渣作為公共工程土方使用，盼第一階段目標能達到70%，未來將會持續加強推動。

▲電子重生鍊金術。(照片由台灣英文新聞拍攝)

環保署長李應元表示，地球是圓的，所有的東西若我們不好好的處理，它就會流到海洋裡汙染了海洋與全世界。畢竟我們是命運共同體，我們是活在一個地球村。

李應元還說，20年來，把過去別人瞧不起的，覺的是垃圾的東西，現在都變成資源，變成循環經濟，甚至再生後變成藝術。因此，歡迎所有家長帶小朋友一起來看展。

▲現場展示品。(照片由台灣英文新聞拍攝)

環保署補充，響應這次特展主題， 特別選址在花博公園流行館舉辦，正是因為該棟建築運用多達150 萬支的回收寶特瓶，打造成為再生綠建築，實踐「循環再生」 的概念。

▲回收輪胎製成藝術品。(照片由台灣英文新聞拍攝)

環保署還說，這次的展覽自7月31日至8月25日將以歷史脈絡的形式，呈現台灣資源回收的過去、 現在與未來，展館1樓「資收過去式」 展現台灣努力深耕資源回收足跡， 並展出開啟回收分類與環境教育先河的外星寶寶，「資收現在式」 則以民眾生活習習相關的資源回收物品為主題，包含有廢車實驗室、 滾動吧再生館、小亮點大宇宙及電子重生鍊金術等專區， 讓民眾瞭解回收再生，蛻變成綠金的循環經濟情形，「資收未來式」 為藉由創新研發高值化技術，讓廢棄物再生回到食、衣、住、 行生活當中，一同迎向未來生活。

▲回收物製成藝術品。(照片由台灣英文新聞拍攝)

環保署還說，2樓展區則以「一台胖卡Tour 臺灣」，呈現各縣市環保機關資源回收的成果， 工作坊課程並展現資收的創意與活力。3樓為「環保電影放映室」， 透過影片完整呈現臺灣各地落實資源回收的紀實。

行政院長賴清德、環保署長李應元、荷蘭貿易暨投辦事處代表紀維德( Mr. Guy Alexander Wittich)、德國經濟辦事處處長林百科(Mr. Axel Heinrich Fritz Limberg)、丹麥商務辦事處處長倪安升(Mr. Nicholas Enersen)、馬來西亞友誼及貿易中心商務處等各許多駐外使節團、22個縣市機關與逾40家產、學等夥伴單位，共同為「循環再生-回收基金20年特展」熱鬧揭幕。

▲廢車再製鋼鐵人。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲摩艾石像。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲可愛貓熊區。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲用回收物製成藝術品。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲用回收物製成藝術品。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲多背一公斤，離島亮晶晶。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲看的出那一個是用滑鼠作的嗎?(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲海灘貨幣。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲「碳狗」是由深澳國小師生為緬懷剛過世的校狗而作的藝術品。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲環保署長李應元親自為各駐台使節團導覽。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲行政院長賴清德(左四)、環保署長李應元(右四)與各駐台使及其他貴賓合影。(照片由台灣英文新聞拍攝)