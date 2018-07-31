淡水海關碼頭重新開放 夜光花海浪漫大噴發

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）愛看淡水夕陽的你看快來！被喻為夕陽秘境的「淡水海關碼頭」於7月底重新開放，全新無圍籬開放空間不僅可以欣賞美麗夕陽和淡水河景、眺望週邊古蹟，到了夜晚淡水河畔更是增設光影互動裝置、虛擬AR歷史再現體驗，以及海光特展，週末更有音樂表演，並舉辦父親節及情人節拍照打卡活動。

「邂逅-淡水海關碼頭美麗夏夜系列活動」，從即日起到9月30日止在海關碼頭園區，新增設的光影互動裝置-草地互動燈，音階與燈光會隨著腳步的跳躍而改變，非常適合情人一起玩音樂地燈，譜出屬於你們的甜蜜戀曲；LED玫瑰花則創造出夜光花海，則可以拍出浪漫的甜蜜合照。C棟倉庫光影空間，互動光球打造的「珍珠光海」彷彿來到月球，女生們看到一定會少女心噴發。

海關碼頭也運用AR虛擬展示方式將歷史再現，掃QRcode就可以進行導覽，了解今昔的歷史變遷還有趣味拍照框，讓你一秒穿越到古代。海聲海生特展則有服裝及道具，情侶與闔家可以大玩Cosplay，扮演牛郎與織女。民眾不妨傍晚乘著微涼海風，欣賞美麗海景及夕陽，享受音樂表演，渡過難得的佳節。

為了慶祝海關碼頭開園，並迎接父親節及情人節的到來，8/6至8/19只要在草地互動燈、歷史再現AR、海光特展cosplay其中一地點拍照打卡，出示給現場人員就會送最新的文創商品-海關碼頭立體卡片。

海關碼頭園區位於淡水紅毛城下坡的低矮平台上，視野良好，可遠眺淡水河口及關渡大橋，四周景觀盡收眼底。園區內有著洋樓與兩座日據時代建造的「港務倉庫」可供參觀，目前開放自行車牽引進入園區巡覽，同時園區內也打造「鐵馬元氣驛站」提供休憩、簡易維修與諮詢導覽等服務。