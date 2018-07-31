印度阿薩姆邦人口普查 400萬人恐遭驅逐出境

（台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導）根據《CNN》報導，印度政府於昨（30）日，公布了一份「國家公民登記名單」（National Register of Citizens, NRC）的初步結果，其中有400萬人被排除在名單外，列為「非法移民」，若後續申請上訴未果，大批「非法移民」恐面臨遭驅逐出境的危機。

據報導，這400萬的「非法移民」主要為來自孟加拉的孟加拉裔穆斯林，因為1971年的孟加拉獨立戰爭，戰火頻仍使得大量的孟加拉民眾，紛紛逃離自己的家鄉，來到鄰近的印度阿薩姆邦躲避戰火，並從此落地生根。

印度東北的阿薩姆邦以茶葉享譽全世界，位在孟加拉、緬甸及不丹的交界處，是進入印度次大陸的重要關口，絕佳的地理位置，使得此地自古以來，種族就十分複雜。

由於孟加拉裔的種族、文化及宗教，都與印度本土居民有巨大差異，械鬥、糾紛是家常便飯，彼此的恩怨，於1983年更來到了最高峰，發生了震驚世界一時的「奈歷大屠殺」。而現在，本地居民與移民之間的衝突，似乎又逐漸升溫。

阿薩姆邦是印度唯一進行人口普查的行政區，印度政府公布，若是在1971年3月24日以後才抵達印度的孟加拉人將會被視為「非法移民」，驅逐出境。

外界擔憂，此案恐成為緬甸羅興亞人遭種族清洗的翻版，許多家庭將被硬生生被拆散兩地。

這些被列為「非法移民」的民眾從8月30日至9月28日都可以提出上訴，印度政府並會在今年底，公布最終確認NRC名單。印度政府表示，他們會確保名單的內容是「完美無誤」的，「不會有任何人受到冤屈」。