專訪「人生自古誰不廢」作者敏鎬：身為廢物也要勇往直前

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）在網路上被瘋狂轉載的古人撩妹語錄，創作者「敏鎬」現為政大學生，自去(2017)年參加飲冰室茶集徵文比賽，參賽作品在網路上被瘋狂轉載，目前經營已有7萬人追蹤的粉專「敏鎬的黑特事務所」，至今仍持續將自己對古文的喜愛與時事結合，製作成圖文並茂的貼文並獲得廣大網友注意，且於今(2018)年出版「人生自古誰不廢」一書，記者藉此深入訪問敏鎬出版契機、讀者反應及未來計劃。

寫作「人生自古誰不廢」的動機源於去年的文白大戰，當時教育部在討論高中國文課綱裡文言文及白話文的比例分配問題，於是他在自己的粉絲頁上分享看法並獲得1.5萬個按讚人數，自此開始逐漸累積作品數量及人氣，並逐漸衍生成完整的出版品。對於文言文的情有獨鍾，敏鎬解釋相較於貼近日常生活的白話文，文言文對他有一股難以抗拒的魅力，其與白話文最大的差別在於時間的差距所造成的解釋空間，當他讀到產生共鳴的作品時，穿越時空的心心相映讓他覺得很奇妙跟可貴。

敏鎬擅長將古人的境遇及詩詞結合當今職場、情場與熱門時事，並多半使用時下年輕人常用的流行語詮釋，也因此給予文言文一番新的面貌。書中包含的章節如：「孟子的職場生存法則」、「屈原的情場教學指南」、「莊周的放空日記」、「蘇軾的荒島求生計畫」，以及蒲松齡為主角的「重考生的悲情日記」等。

「廢青光明燈」：廢物也要勇往直前

出版社封敏鎬為「廢青光明燈」，他表示非常喜歡這個稱號。並說明許多人對於廢物的印象，來自對於人生沒有理想及規劃的人，然而或許他們只是尚未作好準備並還在探索的階段。他並接著舉例說明人生就像一幅油畫，我們生下來時是一面空白的畫布，周遭的人、事、物及社會期待都成為畫布上的一抹色彩，然而，身為廢青中指標性的光明燈，他表示如果有自己想做的事情，一定要勇敢嘗試並勇往直前。

另外，敏鎬選擇兩位古人形容自己並讓讀者對他有更多的了解，他們分別為韓愈及柳宗元，他喜歡他們看似神聖但卻十分人性化的反差，他們的人生帶來的矛盾也吸引著他。敏鎬表示愛與人起爭執的韓愈善於捍衛自己認為對的事情，且由於一直重考所以世態炎涼皆了然於心；而少年得志曾為朝廷紅人的柳宗元，卻於下半生被貶至蠻荒之地「永洲」，其中發生的故事皆看可看出人性的卑微以及可貴，而他們身上的衝突更讓他們像一個血淋淋且有感情的人。

再進一步的探討，敏鎬提到柳宗元令他敬重的特質，即使面對容易讓人沈淪的權力及財富，曾在官場上意氣風發的他，卻願意在貶官後低聲下氣與敵人道歉，並放低姿態向人求助，且即便結束外派永洲十年後，面對好友劉禹錫被誣衊，他卻不顧自己聲望堅持繼續跟他當好朋友，這些事蹟都使敏鎬覺得珍貴，並且期許自己也能以柳宗元為榜樣，當一位值得深交的好朋友。

然而韓愈以及柳宗元都有出現在本書中，但作者最喜歡的章節卻為以孟子為主角的「江湖險惡，防身就靠嘴砲技」，並表示其主角書中最具爭議的主角非他莫屬。敏鎬形容這一章為一氣呵成且修改最少的作品，對他而言聖人絕對不是毫無瑕疵的，雖然孟子會與國君妥協，但是他欣賞孟子的近人情及堅持認為對的事到底的精神。

面對反對聲浪：你看鳥鳴他看日出，各自喜好要有雅量

根據此書提及其讀者群主要針對大學畢業及高中的學生，雖然一開始朝教科書為書寫方向，然而最後敏鎬選擇以輕鬆且趣味的方式重新詮釋古文，並且收到出乎意料的回應。他表示收到許多年長的教師透過網路給予正面的回應，其中並有老師希望能使用他創作的文章及照片當作補充教材，因為很難懂的文章經過他巧手後瞬間變得很親切，使得他覺得與有榮焉；另外也有正在準備指考的高中生跟他訴苦表示面臨很大的壓力，但看完此書後覺得很開心。

雖然收到很多正面的回應，也是有人持著不認同的觀點，覺得敏鎬在惡搞古文詩詞是不好的行為，對此他表示抱歉也希望大家要有雅量，並認為從不同的角度看事情及使用新想法創造新事物是很重要的。

他的下一步依舊鎖定在古文新寫及分析台灣亂象的社會時評，對他而言，人生是一趟逐漸習慣飄泊及安定的旅行，必須從心中找到認同歸屬的地方，而並非只是汲汲營營於追求功名利祿，或是認為考上好大學及找到好工作就代表成功，然而，他再次強調，無論如何，最重要的還是持續的努力行動。

人人心中皆有獨特的「學妹」

敏鎬的作品中常提及一位神秘人物「學妹」，並常為了學妹對他的示好卻表現冷淡而感到苦惱，當記者問到學妹是誰時，他害羞地笑著表示，學妹為所有美好記憶的綜合體，如同柳宗元心中的那一座西山，是一股動力，學妹代表的則是一種哲學跟信仰。