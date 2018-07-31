悠遊卡與義美攜手「送電到部落」  高志明首度曝光三大理由　

（台灣英文新聞／宇妍 綜合採訪報導）為了讓台電配電系統無法到達的台灣偏遠部落，也擁有最基本的電力，義美食品與悠遊卡公司共同贊助「台南社區大學-台灣公民自主發電行動團隊」「2018送電到部落」計畫，盼照顧能源弱勢兼顧原住民文化永續。

今(31)日悠遊卡公司林向愷董事長，及義美食品公司高志明總經理共同舉行記者會，發表上半年「送電到部落」的成果。

自左至右依序為原住民族委員會副主委汪明輝、悠遊卡公司林向愷董事長、義美公司高志明總經理 (台灣英文新聞/宇妍 攝影)

台南社大代表吳仁邦研究員，解說上半年度「送電到部落」成果。(台灣英文新聞/宇妍 攝影)

今年度的計畫已分別為屏東瑪家鄉「舊筏灣部落」緊急避災中心、屏東霧台鄉「舊好茶部落」、南投縣仁愛鄉「瑞岩部落」及花蓮縣秀林鄉「大同大禮部落」等四個部落，建置太陽能光電微型電力供電系統，供應他們最基本的電力需求。

在屏東縣北大武山北邊的「舊好茶部落」，有世界建築文物保護基金會(WMF)列入瀕危文化資產名單中的「石板屋」。在團隊的努力下，當近千年的「石板屋」點亮史上第一盞燈，堪稱歷史性的一刻，讓團隊及部落族人都非常感動。有住民開心地說「這是千年來第一盞燈」。

同時，團隊也為金鼎獎得主魯凱族名作家奧威尼‧卡露斯(Auvini-Kadresengan)(漢名：邱金士)所在的屋裡提供電源，讓他能在家鄉使用筆記型電腦持續創作。

在北大武山下的「舊筏灣部落」，則是協助以舊學校為基地改建的『緊急避災中心』，建構微電網。讓山區部落面臨天然災害或颱風季節山路中斷期間，仍有提供照明、無線電充電、短期食物冷凍櫃、短期食物冷藏櫃之電力。

悠遊卡董事長林向愷，推崇「台南社大-台灣全民自主發電行動團隊」，不畏艱難的環境將太陽能板等裝置徒步送到偏遠的部落，通常需要揹著沈重的裝置，徒步走上數小時才能抵達。

台南社大現場簡報畫面。 (台灣英文新聞/宇妍 攝影)

「2018送電到部落」計畫的意義是雙重的，一方面是供應偏遠山區台電無法送電的原住民部落最基本的電力，照顧沒有電力供應的能源弱勢者，一方面則是利用環境友善的綠能─太陽能發電，契合永續發展的理念，也能維繫原住民部落原有的傳統與生態環境。

悠遊卡公司基於支持綠能及照顧能源弱勢的精神，今年特別和義美食品公司攜手贊助「2018送電到部落」計畫，下半年還將繼續完成南投縣仁愛鄉「瑞岩部落」獵人學校、花蓮縣秀林鄉「大同大禮部落」及「舊筏灣部落」各15家戶的基礎供電系統。

悠遊卡公司林向愷董事長、義美公司高志明總經理接受媒體聯訪。 (台灣英文新聞/宇妍 攝影)

悠遊卡公司和義美食品公司向來是合作夥伴，不僅共同發行義美食尚會員悠遊卡，也經常一起做公益，包括會員卡消費提撥一定比例捐贈食安基金、共同贊助反毒公益影片等，這次雙方再度攜手，為永續能源及關懷原住民部落盡一份心力。

義美食品也與悠遊卡公司同樣重視公益活動，自然生態、在地藝文及弱勢關懷，除了參與「2018送電到部落」計畫，義美公司也經常以契作或高價收購農作物方式幫助農民。

義美食品總經理高志明(右)，今天特別穿著印有原住民圖騰的服飾，出席記者會。左為原住民族委員會副主委汪明輝。 (台灣英文新聞/宇妍 攝影)

義美食品總經理高志明今天在記者會上，特別透露多年來驅動他幫助原住民的三大理由。

第一是台灣大多數人都有原住民血統。但許多具有原住民血統的人，常缺乏自信。語言文化的保存，將可增加原住民的自信，維繫文化的永續。

第二個理由是高志明本身在義美起家厝大安醫院成長，大安醫院創辦人蔣渭水的理念，正是幫忙社會、改變社會。

第三個理由則是，高志明的生日正好是明天:8月1日「原住民日」。因此對高志明而言，盡一己之力對原住民提供各方面的幫助，格外有意義。