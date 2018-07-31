解密！母乳媽媽能喝酒？最佳飲酒時機又為何？

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）對於有小酌習慣的媽媽而言，孕期已忍了9個月不能喝酒，好不容易撐到哺乳期多少會稍稍放縱一下，但澳洲的研究團隊發現，若母乳媽媽有飲酒習慣，會影響孩子的認知能力。

為了寶寶的健康著想，母乳媽媽會努力控制自身的飲食，忍不住想破戒喝酒時，也會留心酒精攝取量和避免於喝酒後馬上餵奶。到底這些小技巧真的有效嗎？

外電報導，此次研究團隊抽樣了5000名幼兒做為研究對象，這些母乳媽媽分別有飲酒或抽菸的習慣，研究時間從2004年開始，這些幼兒每兩年要接受一次語言、非語文智力測驗和認知測驗，直到他們滿11歲為止。研究發表於「小兒科期刊」（Pediatrics）。

結果發現，母乳媽媽若大量或經常飲酒者，其的孩子7歲時在思考和推理的表現較差，不過隨著年齡增長到了10歲左右以後，和其他小孩的表現並無差異。

研究團隊提醒，雖然母乳中含有少量酒精成分，對於嬰兒的影響很小，保險起見仍然不建議媽媽於哺乳期間飲酒。

美國疾病管制與預防中心（CDC）則建議，不喝酒一定是最安全的，但若遇到需小酌幾杯輕鬆下的情況，則建議母乳媽媽一天最多飲酒一杯，且飲酒後須等待至少2個小時方可哺乳。另外，再次提醒母乳媽媽若大量且經常性飲酒，不僅會傷害嬰幼兒腦部發展，更會影響生長發育和睡眠習慣，千萬別為了一時的口腹之慾而抱憾終身。